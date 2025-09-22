55% dintre români își doresc dispariția actualelor partide: „Un răspuns firesc la o dezamăgire profundă. Falia dintre politică și cetățeni este mai mare decât niciodată”

Disponibilitatea românilor de a susține formațiuni politice noi a urcat puternic în ultimul deceniu: procentul celor dispuși să acorde sprijin unui partid nou a crescut de la aproximativ 30% în 2015 la 50% în 2025.

Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a III-a, realizată în perioada 1-9 septembrie 2025, jumătate dintre români ar fi dispuși să acorde votul lor unui partid nou înființat la viitoarele alegeri.

De altfel, 55,1% dintre respondenți declară că toate partidele existente ar trebui să dispară și să fie înlocuite cu unele noi, în timp ce doar 40,7% resping această idee.

Apetitul pentru schimbare este prezent în toate categoriile sociale, dar mai ales în rândul tinerilor – 62% dintre cei sub 30 de ani ar vrea o reîmprospătare completă a scenei politice.

Votanții AUR conduc detașat în dorința de a „șterge tabla” (71%), urmați de simpatizanții PSD (45%), PNL (34%) și USR (33%). Sprijinul este mai ridicat în mediul rural (58%) și în orașele mici (61%), iar dintre cei cu educație primară, aproape trei sferturi (72%) susțin dispariția actualelor partide.

Întrebarea care survine în urma acestor date este: cu cine s-ar putea construi aceste partide noi? Cu oameni vechi din politică riscul este să nu se schimbe nimic. Cu oameni complet noi, provocarea devine una uriașă, mai ales că România a mai avut partide „meteorit” precum PPDD, care a rezistat doar un ciclu electoral.

Radu Turcescu, strateg de PR și consultant politic, expert în comunicare și specialist în managementul crizelor, a analizat pentru Ziare.com ce poate însemna această schimbare și dacă partidele noi pot aduce cu adevărat reînnoirea clasei politice.

De ce vor românii partide noi

Radu Turcescu arată că nemulțumirea vine dintr-un tablou în care unele formațiuni - el menționează AUR ca având o imagine mai puțin favorabilă pentru o parte importantă din electorat - se suprapun cu o clasă a partidelor pro-europene care, la rândul ei, continuă să dezamăgească.

„Este un răspuns firesc la o dezamăgire profundă a oamenilor, falia dintre politică și cetățeni fiind mai mare decât niciodată. AUR are o imagine mai puțin bună pentru o parte importantă din electorat, în timp ce partidele pro-europene continuă să dezamăgească. Astfel că oamenii vor căuta alternative”, a explicat Radu Turcescu pentru Ziare.com.

„Dacă vii cu oameni vechi nu se schimbă mare lucru”

În opinia sa, venirea cu oameni noi se lovește de incertitudini precum: „nu se știe ce e de făcut”, iar revenirea la cei cunoscuți riscă să reproducă aceleași slăbiciuni. Pe scurt, constată Radu Turcescu, deschiderea publicului către partide noi ar putea fi atât o oportunitate, cât și o capcană: partide cu resurse limitate sau lideri fără experiență rămân vulnerabile, iar formațiunile construite din „oameni vechi” nu au efect.

„Pe de altă parte, un partid mic, fără susținere, în special financiară, va avea dificultăți în a crește și a atrage oameni de calitate, capabili să ajungă la un moment în Parlament. Mai mult, lipsa de experiență politică va conta. Altfel spus, dacă vii cu oameni noi, crești greu pentru că nu se știe ce e de făcut. Dacă vii cu oameni vechi, nu se schimbă mare lucru. Într-un fost interviu oferit vouă, am explicat de ce schimbarea clasei politice cu oameni mai pregătiți sau mai buni este foarte dificilă”, a mai spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

