Șeful INSCOP, despre cum trebuie evaluat un sondaj de opinie, pentru a evita ”valuri de dezinformări” ca cele de la alegerile anulate din 2024

Directorul general al institutului de sondare INSCOP a lansat un avertisment cu privire la dezinformarea privind sondajele referitoare atât la alegerile pentru Primăria Capitalei, cât și la orice scrutin național, și a publicat mai multe „repere pentru evaluarea unui sondaj de opinie corect”. „Restul sunt povești, mistificări costisitoare așa cum au fost și cele care au provocat valuri de dezinformări la alegerile recente de anul trecut și din acest an”, spune Remus Ioan Ștefureac, luni, 25 august.

Șeful INSCOP atrage atenția asupra unor detalii care pot departaja sondajele de opinie politice de cele făcute „la comandă”.

„Repere pentru evaluarea unui sondaj de opinie corect. Un eșantion de minim 1000 de respondenți, un istoric decent de evaluări sociologice anterioare, confirmat în alegeri, precizarea transparentă a entității care a comandat cercetarea și reputația demonstrată în timp. Restul sunt povești, mistificări costisitoare așa cum au fost și cele care au provocat valuri de dezinformări la alegerile recente de anul trecut și din acest an. Valabil pentru sondaje reprezentative la nivel național sau la nivelul municipiului București”, a transmis Remus Ștefureac pe Facebook.

El a explicat cum întrebările puse respondenților sunt aprobate întotdeauna de client, astfel încât acesta poate ghida practic direcția.

„Chestionarul unui sondaj care precizează clar cine l-a comandat (chestiune esențială atunci când evaluați credibilitatea cercetărilor sociologice) este sugerat și aprobat de client, nu de entitatea care măsoară, entitate care sigur asigură conformitatea metodologică. E o chestiune simplă de „abc””, a mai explicat directorul INSCOP.

Remus Ștefureac a publicat două mesaje pe Facebook în urma publicării unui sondaj de opinie realizat de CURS, în care pe primul loc în preferințele bucureștenilor s-ar situa Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4. Sondajul a fost criticat de primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucă (PNL).

