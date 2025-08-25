Șeful INSCOP, despre cum trebuie evaluat un sondaj de opinie, pentru a evita ”valuri de dezinformări” ca cele de la alegerile anulate din 2024

Autor: Aniela Manolea
Luni, 25 August 2025, ora 11:29
434 citiri
Șeful INSCOP, despre cum trebuie evaluat un sondaj de opinie, pentru a evita ”valuri de dezinformări” ca cele de la alegerile anulate din 2024
Șeful INSCOP, despre cum trebuie evaluat un sondaj de opinie FOTO /Hepta

Directorul general al institutului de sondare INSCOP a lansat un avertisment cu privire la dezinformarea privind sondajele referitoare atât la alegerile pentru Primăria Capitalei, cât și la orice scrutin național, și a publicat mai multe „repere pentru evaluarea unui sondaj de opinie corect”. „Restul sunt povești, mistificări costisitoare așa cum au fost și cele care au provocat valuri de dezinformări la alegerile recente de anul trecut și din acest an”, spune Remus Ioan Ștefureac, luni, 25 august.

Șeful INSCOP atrage atenția asupra unor detalii care pot departaja sondajele de opinie politice de cele făcute „la comandă”.

„Repere pentru evaluarea unui sondaj de opinie corect. Un eșantion de minim 1000 de respondenți, un istoric decent de evaluări sociologice anterioare, confirmat în alegeri, precizarea transparentă a entității care a comandat cercetarea și reputația demonstrată în timp. Restul sunt povești, mistificări costisitoare așa cum au fost și cele care au provocat valuri de dezinformări la alegerile recente de anul trecut și din acest an. Valabil pentru sondaje reprezentative la nivel național sau la nivelul municipiului București”, a transmis Remus Ștefureac pe Facebook.

El a explicat cum întrebările puse respondenților sunt aprobate întotdeauna de client, astfel încât acesta poate ghida practic direcția.

„Chestionarul unui sondaj care precizează clar cine l-a comandat (chestiune esențială atunci când evaluați credibilitatea cercetărilor sociologice) este sugerat și aprobat de client, nu de entitatea care măsoară, entitate care sigur asigură conformitatea metodologică. E o chestiune simplă de „abc””, a mai explicat directorul INSCOP.

Remus Ștefureac a publicat două mesaje pe Facebook în urma publicării unui sondaj de opinie realizat de CURS, în care pe primul loc în preferințele bucureștenilor s-ar situa Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4. Sondajul a fost criticat de primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucă (PNL).

Călin Georgescu: Dacă nu aș fi fost interzis, azi vorbeam de „Pacea de la București”. Ce declarații a mai făcut extremistul la IPJ
Călin Georgescu: Dacă nu aș fi fost interzis, azi vorbeam de „Pacea de la București”. Ce declarații a mai făcut extremistul la IPJ
Călin Georgescu a declarat, la ajungerea la IJP Ilfov, unde trebuie să dea cu subsemnatul în urma măsurii controlului judiciar, că dacă nu ar fi fost „interzis”, s-ar fi vorbit acum...
PSD, dispus să revină la ședințele coaliției. Grindeanu: ”Mai avem două chestiuni din pachetul 2 de măsuri fiscale care trebuie clarificate”
PSD, dispus să revină la ședințele coaliției. Grindeanu: ”Mai avem două chestiuni din pachetul 2 de măsuri fiscale care trebuie clarificate”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat luni, 25 august, că social-democrații sunt de acord cu mare parte din pachetul de eliminare a privilegiilor, dar a precizat că mai sunt...
#sondaje alegeri, #alegeri primaria bucuresti 2025, #inscop, #remus stefureac , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Reactia lui Donald Trump dupa ce Vladimir Putin a bombardat o fabrica americana din Ucraina
DigiSport.ro
Dupa ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Tiriac, Sorana Cirstea a postat un SINGUR cuvant pe retelele sociale
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din Romania au sub 1 milion Euro venituri. Cine plateste taxele tarii

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Călin Georgescu: Dacă nu aș fi fost interzis, azi vorbeam de „Pacea de la București”. Ce declarații a mai făcut extremistul la IPJ
  2. PSD, dispus să revină la ședințele coaliției. Grindeanu: ”Mai avem două chestiuni din pachetul 2 de măsuri fiscale care trebuie clarificate”
  3. Șeful INSCOP, despre cum trebuie evaluat un sondaj de opinie, pentru a evita ”valuri de dezinformări” ca cele de la alegerile anulate din 2024
  4. Ciprian Ciucu, posibil candidat la Primăria Capitalei: "Toți politicienii, și am zis toți, au scos sondaje contrafăcute"
  5. Ce părere au bucureștenii despre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Topul popularității și al încrederii SONDAJE
  6. Surprize în sondajele pentru Primăria Capitalei. Candidații care ar fi la egalitate
  7. Crin Antonescu, noi critici la adresa lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan: "România e scoasă din priză". Cum vede planurile de austeritate lansate de guvernanți
  8. Pericolele care amenință România. Un expert avertizează asupra degradării democrației și ascensiunii partidelor radicale
  9. Guvernul, în tensiune maximă din cauza Pachetului 2 de reforme. Surse: Ședința de guvern se amână. Bolojan, în negocieri cu Grindeanu
  10. USR face bilanțul după 2 luni de guvernare: Diana Buzoianu a declanșat reforma la Romsilva. Ce au făcut ceilalți miniștri