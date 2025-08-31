Surpriză în sondajele prezidențiale din Ucraina. Cine îl întrece pe Volodimir Zelenski la capitolul cotă de încredere și cine ar câștiga turul 1

Un nou sondaj realizat în Ucraina arată că nivelul de încredere în Valerii Zalujnîi, fostul Comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, este mai ridicat decât cel al președintelui Volodimir Zelenski, însă în turul 1 al alegerilor prezidențiale, aproximativ 35% dintre respondenți ar vota pentru Zelenski, iar circa 25% pentru Zalujnîi, scrie Pravda.com.

Încrederea în Zalujnîi este de 74%, comparativ cu 68% în cazul lui Zelenski și 59% pentru șeful serviciilor secrete ucrainene, Kyrylo Budanov.

În același timp, dacă ar avea loc alegeri prezidențiale, Zelenski ar primi cel mai mare sprijin (35,2% dintre toți respondenții), în timp ce Zalujnîi s-ar clasa pe locul al doilea (25,3%).

Graficul arată că, din iulie 2025, ratingul lui Zelenski a crescut de la 30,7% la 35,2%, în timp ce cel al lui Zalujnîi a crescut ușor, de la 24,8% la 25,3%.

La alegerile parlamentare, un partid ipotetic al lui Zalujnîi ar obține primul loc cu 23,7%, urmat de un bloc ipotetic Zelenski cu 19,7%. Pe locurile următoare s-ar situa Partidul Solidaritatea Europeană (7,4%), partidul ipotetic Budanov (6,4%) și Partidul Azov (5,9%).

Comparativ cu luna iulie, ratingul Blocului Zelenski a crescut de la 14,3% la 19,7%, iar al partidului Zalujnîi de la 21,8% la 23,7%.

Sondajul a fost realizat în perioada 21-23 august 2025, utilizând metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator), pe baza unui eșantion aleatoriu de numere de telefon mobil.

Au fost intervievați un total de 1.600 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, din toate regiunile, cu excepția teritoriilor temporar ocupate ale Crimeei și Donbasului, precum și a zonelor în care, la momentul sondajului, comunicațiile mobile ucrainene nu erau disponibile. Eșantionul este reprezentativ după criteriile de vârstă, sex și tipul așezării (marja de eroare nu depășește 2,5%, cu un nivel de încredere de 0,95).

Ads