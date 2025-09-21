AUR ar câștiga alegerile, detașat. USR, în picaj SONDAJ CURS

Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 16:00
AUR ar câștiga alegerile, detașat. USR, în picaj SONDAJ CURS
Simion, Grindeanu, Bolojan, Fritz / capturi Facebook (video)

Un nou sondaj, realizat de CURS, în perioada 5-19 septembrie, arată intențiile de vot ale românilor. Potrivit cercetării sociologice, formațiunea lui George Simion ar câștiga alegerile, în eventualitatea organizării unor anticipate.

Astfel, dacă „duminica viitoare” ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% dintre voturi, PSD 23%, iar PNL 16%. USR este la 12%, în timp ce UDMR și S.O.S. România au câte 5%, Partidul Oamenilor Tineri 3%, iar alte formațiuni 2%.

Evoluția partidelor în ultimele luni, potrivit CURS:

- AUR – Mai 35% - Iulie 38% - Septembrie: 34%

- PSD – Mai 24% - Iulie 20% - Septembrie 23%

- PNL – Mai 14% - Iulie 15% - Septembrie 16%

- USR – Mai 14% - Iulie 12% - Septembrie 12%

- UDMR – Mai 5% - Iulie 5% - Septembrie 5%

- S.O.S. România – Mai 5% - Iulie 4% - Septembrie 5%

Românii, pesimiști cu privire la viitorul țării

Întrebați cum văd mersul țării, 70% dintre români spun că România merge într-o direcție greșită. Doar 24% consideră că lucrurile merg într-o direcție bună, iar 6% nu au avut un răspuns. Aceste date confirmă un climat public în care nemulțumirea este dominantă.

În privința celui de-al doilea pachet de măsuri economice, părerile sunt împărțite. 36% spun că unele decizii au fost corecte, altele nu, 29% le consideră nejustificate și nenecesare, iar 24% le văd ca justificate și necesare. Distribuția arată o percepție fragmentată, în care nici sprijinul, nici respingerea nu domină clar.

