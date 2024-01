Anunt surprinzator facut de compania Sony

Compania Sony nu sta prea bine la capitolul vanzari de telefoane si televizoare. Reprezentantii firmei intentioneaza sa produca mai putine asemenea dispozitive, in favoarea celor PlayStation.

Rezultatele financiare recente anuntate de Sony nu sunt deloc imbucuratoare. Ele arata ca vanzarile slabe de telefoane au sters aproape complet profiturile obtinute din comercializarea PlayStation 4, informeaza Engadget.

Directorul executiv, Hiroki Totoki, a vorbit recent la o conferinta de profil a investitorilor si a spus ca se va face tot posibilul pentru a reduce aceste pierderi inregistrate de compania sa. Estimarile specialistilor in domeniu indica faptul ca pierderea va fi de 1,7 miliarde de dolari pana in martie 2015, totul din cauza smartphone-urilor vandute in numar tot mai mic.

Daca planul va fi pus in aplicare, vanzarile Sony vor scadea cu 30%, insa e posibil ca profitul sa fie unul imbucurator.

Este posibil sa se treaca si la o reorganizare a diviziei de telefonie, insa mai multe detalii nu vor fi disponibile pana la inceputul anului 2015.

Din acelasi plan de reorganizare face parte si terminarea intelegerii cu FIFA, ceea ce va aduce o economie de inca 280 de milioane de dolari la bugetul propriu al asiaticilor.

Sony lucreaza in prezent si la un nou model de dispozitiv denumit PlayStation Vue. El va functiona asemenea serviciului de televiziune online, Netflix.