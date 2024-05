Sony pregătește lansarea noului model Xperia Pro C. Cu ce specificații poate veni

Sony pare să pregătească lansarea unui nou model din seria Xperia Pro, posibil numit Xperia Pro C, conform informațiilor apărute pe contul de X al INSIDER SONY.

Acesta va fi succesorul modelului Xperia Pro-I și va aduce câteva modificări semnificative, inclusiv un format compact, diferit de ecranele de 6,5 inci întâlnite la smartphone-urile flagship ale Sony. Lansarea este programată pentru trimestrul al patrulea din 2024.

Conform informațiilor dezvăluite, Xperia Pro C va fi echipat cu un ecran OLED de 6,0 inci, cu rezoluție 2K și o rată de reîmprospătare de 120 Hz, având și un strat anti-reflexie. La capitolul performanță, telefonul va dispune de procesorul Snapdragon 8 Gen 3, 12GB RAM și 256GB de stocare în varianta de bază. Bateria va avea o capacitate de 5000 mAh și va suporta încărcare rapidă de 45W PD.

Ca și predecesorul său, Xperia Pro C va excela la capitolul camere. Camera principală dorsală va include un senzor de 50 MP, de 1,0 inch, cu diafragmă f/1,8, stabilizare optică (OIS) și suport pentru 12 Bit RAW și 14 Bit DCG RAW. Camera secundară de 12 MP va avea autofocus și va suporta filmarea 4K la 120 FPS cu curba gamma S-LOG și HLG. De asemenea, telefonul va putea fotografia în format JPG și RAW, cu suport pentru Sony S-Cine-tone și Sony Creative Look. Cea de-a treia cameră de 12 MP, f/2,0, va fi ultrawide, de 20mm, și va putea filma 4K la 60 FPS HDR, cu suport pentru Sony Creative Look.

Comparație cu Xperia Pro-I

Modelul anterior, Xperia Pro-I, lansat în decembrie 2021, avea un ecran OLED de 6,5 inci cu rezoluție de 3840 x 1644 pixeli și o rată de reîmprospătare de 120 Hz. Acesta era echipat cu un procesor Snapdragon 888, 12GB RAM și 512GB de stocare. Bateria de 4500 mAh suporta încărcare rapidă de 30W. Sistemul de camere includea un senzor principal de 12 MP, cu diafragmă variabilă f/2.0-4.0, stabilizare optică și două camere secundare de 12 MP, una telefoto și una ultrawide, alături de un senzor TOF 3D.

Reducerea dimensiunii ecranului și a rezoluției pentru un model destinat profesioniștilor poate părea o decizie ciudată, dar aceste schimbări sunt aliniate cu tendințele recente ale Sony, cum ar fi modelul Xperia 1 VI. De asemenea, lansarea Xperia Pro C în ultimul trimestru al anului 2024, cu un procesor din 2023, ridică întrebări despre oportunitatea acestei mișcări, având în vedere că majoritatea lansărilor din toamna lui 2024 vor fi echipate cu Snapdragon 8 Gen 4.