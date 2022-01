PlayStation Vita: 1,2 milioane de console vandute

Sony a anuntat depasirea cotei de 1,2 milioane de console PlayStation Vita vandute, in decurs de circa doua luni de la lansarea in Japonia si aproximativ o saptamana in Europa si Statele Unite.

Este un debut promitator, care se reflecta si la nivelul vanzarilor de software (doua milioane), gratie jocurilor distribuite atat in magazine cat si in format digital, direct din PlayStation Store, relateaza Webnews.

Potrivit datelor comunicate de Sony, pe piata europeana vanzarile consolei s-au situat la un nivel mai ridicat decat in Statele Unite, inregistrandu-se 380 de mii de exemplare distribuite pe Batranul Continent, fata de 300 de mii cat s-a vandut in SUA.

Andrew House, cel ce coordoneaza activitatea Sony Computer Entertainment, a declarat cu entuziasm: "Piata a raspuns prompt - se simtea nevoia aparitiei unui device in masura sa ofere o combinatie revolutionara de gaming la inalt nivel si conectivitate sociala intr-un context real".

Pentru sustinerea acestui trend pozitiv al vanzarilor, Sony va trebui insa sa colaboreze strans cu tertii, fie ei dezvoltatori sau publisheri, in vederea asigurarii unor titluri de mare atractivitate, disponibile pentru PS Vita, a tinut sa sublinieze House, potrivit sursei citate.

