Actrița Sophie Turner și solistul trupei Coldplay formează un cuplu. Artistul s-a despărțit recent de Dakota Johnson

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 17:54
199 citiri
Actrița Sophie Turner și solistul trupei Coldplay formează un cuplu. Artistul s-a despărțit recent de Dakota Johnson
Chris Martin și Sophie Turner formează un cuplu FOTO: Instagram/ chrismartin_love/ Sophie Turner

Sophie Turner pare să fi început o nouă poveste de dragoste cu celebrul solist al trupei Coldplay, Chris Martin, la scurt timp după ce și-a încheiat relația cu aristocratul britanic Peregrine „Perry” Pearson, scrie Daily Mail.

Potrivit publicației, actrița din Game of Thrones, în vârstă de 29 de ani, ar fi avut o „întâlnire secretă” cu Chris, 48 de ani, imediat după despărțirea de Perry, cu care a fost aproape doi ani.

Chris Martin, la rândul lui, se află din nou pe „piața” întâlnirilor, după ce s-a despărțit în iunie de actrița americană Dakota Johnson (35 de ani), cu care fusese împreună aproape opt ani și cu care s-a logodit.

În ultimele luni, au circulat numeroase zvonuri despre despărțiri și împăcări între Sophie și Perry, însă surse apropiate au confirmat că relația lor s-a încheiat oficial la finalul lunii septembrie. Aceasta după ce au fost văzuți certându-se pe ringul de dans la o nuntă de rang înalt, între momente pasionale. Se pare însă că Sophie nu a pierdut timp și a ieșit la o întâlnire cu Chris chiar săptămâna următoare.

Solistul Coldplay și-a petrecut vara la Londra, susținând mai multe concerte pe stadionul Wembley, parte din turneul Music of the Spheres.

În timp ce Sophie pare să fi depășit relația cu aristocratul, Perry nu a stat nici el pe loc. Surse citate de Daily Mail au povestit că moștenitorul domeniului Cowdray, din West Sussex, a fost văzut recent într-un club exclusivist din vestul Londrei, ținându-se de mână cu o „blondă înaltă”, care ar semăna izbitor, și amuzant, cu Sophie Turner.

Reprezentanții actriței nu au oferit comentarii în legătură cu aceste informații.

Sophie Turner, fană a trupei Coldplay

Ironia face ca Sophie să fie de mult timp fană a trupei Coldplay. Într-un clip din 2020, apărut în emisiunea Cup of Joe a fostului ei soț, Joe Jonas, aceasta a fost vizibil emoționată până la lacrimi în timp ce primea un mesaj video de ziua ei chiar de la Chris Martin.

În acel clip, Joe îi întinde telefonul, spunând: „Am pe cineva care vrea să-ți ureze la mulți ani.” Sophie reacționează șocată: „E Chris Martin!” Artistul îi transmitea atunci: „Sunt Chris de la Coldplay. În numele meu și al colegilor mei, cei mai frumoși, desigur, îți doresc o zi minunată, îți trimit toată dragostea mea și sper să ai parte de momente grozave.” La final, Chris a încheiat cu un zâmbet și un sărut trimis către cameră: „Mulțumesc că ești minunată. Pa!” Vizibil emoționată, Sophie a spus râzând: „Nu o să plâng în fața camerei!”, în timp ce își acoperea fața cu mâinile, iar Joe râdea alături de ea.

Sophie Turner și Joe Jonas s-au căsătorit în 2019 și au două fiice: Willa (4 ani) și Delphine (2 ani). Divorțul lor a fost finalizat în septembrie 2024, la puțin peste un an după ce Joe depusese actele de separare. Relația dintre Sophie și Perry Pearson a început în 2023 și, înainte de zvonurile despărțirii, cei doi fuseseră văzuți ultima dată împreună la festivalul Glastonbury, în iunie. În august, au apărut informații că Sophie ar fi creat un cont pe aplicația de dating exclusivistă Raya, însă în septembrie cei doi păreau din nou împreună, fiind fotografiați la un eveniment în Londra.

PSD, PNL și AUR, acuzate de USR că s-au aliat să blocheze referendumul inițiat de Nicușor Dan în București. "Vor împărţire pe feude politice a bugetelor"
PSD, PNL și AUR, acuzate de USR că s-au aliat să blocheze referendumul inițiat de Nicușor Dan în București. "Vor împărţire pe feude politice a bugetelor"
Deputatul USR Cătălin Drulă a acuzat luni, 27 octombrie, PNL, PSD şi AUR că blochează în Senat un proiect de lege privind implementarea referendumului pentru Bucureşti inițiat de Nicușor...
Liderul senatorilor AUR, despre susținerea Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Sigur că e posibil”
Liderul senatorilor AUR, despre susținerea Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Sigur că e posibil”
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat luni, 27 octombrie, despre candidatul formaţiunii la Primăria Capitalei, că au un sondaj în derulare şi aşteaptă primele date la...
#sophie turner, #Chris Martin, #coldplay, #Dakota Johnson film , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Calcule de Razboi. Comparatie Rusia-NATO, racheta cu racheta, tanc cu tanc
a1.ro
Cristian Botgros, primele declaratii dupa ce a iesit din coma. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:"Nu-mi dadeau sanse la viata"
DigiSport.ro
Nu se mai ascund! Jannik Sinner a confirmat relatia cu un model celebru

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un aparat electrocasnic comun pe care îl avem cu toții consumă la fel de multă energie ca 65 de frigidere care funcționează simultan
  2. Actrița Sophie Turner și solistul trupei Coldplay formează un cuplu. Artistul s-a despărțit recent de Dakota Johnson
  3. Cum poți scăpa de durerile de genunchi fără medicamente. Soluția vine din alimentație
  4. Mihai Călin, dezvăluiri despre retragerea din televiziune, după succesul „Știi și câștigi” sau „Roata norocului”: „Nu voiam să fac orice”
  5. Meghan Markle a publicat imagini adorabile de familie. Cum se pregătesc Prințul Archie și Prințesa Lilibet pentru Halloween VIDEO
  6. Lili Sandu dezvăluie dacă revine sau nu în muzică. Artista este prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea”: „E o viață frumoasă”
  7. Câți bani ar fi primit Cătălin Botezatu pentru apariția la Asia Express 2025. Designerul a participat alături de Karmen Simionescu și Olga Barcari
  8. Motivul pentru care Aurelian Temișan nu mai apare la TV alături de Andreea Bălan. Ce implicare are Antena 1
  9. Alexandru Ciucu recunoaște o ieșire violentă din căsnicia cu Alina Sorescu, însă neagă agresiunea directă: „Poate verbal câteodată, dar...”
  10. Cine sunt concurenții de la Desafio: Aventura. Florin Prunea, fosta soție a lui Lino Golden și Codruța Sanfira sunt în echipa „Norocoșii”