Actrița Sophie Turner și solistul trupei Coldplay formează un cuplu. Artistul s-a despărțit recent de Dakota Johnson

Sophie Turner pare să fi început o nouă poveste de dragoste cu celebrul solist al trupei Coldplay, Chris Martin, la scurt timp după ce și-a încheiat relația cu aristocratul britanic Peregrine „Perry” Pearson, scrie Daily Mail.

Potrivit publicației, actrița din Game of Thrones, în vârstă de 29 de ani, ar fi avut o „întâlnire secretă” cu Chris, 48 de ani, imediat după despărțirea de Perry, cu care a fost aproape doi ani.

Chris Martin, la rândul lui, se află din nou pe „piața” întâlnirilor, după ce s-a despărțit în iunie de actrița americană Dakota Johnson (35 de ani), cu care fusese împreună aproape opt ani și cu care s-a logodit.

În ultimele luni, au circulat numeroase zvonuri despre despărțiri și împăcări între Sophie și Perry, însă surse apropiate au confirmat că relația lor s-a încheiat oficial la finalul lunii septembrie. Aceasta după ce au fost văzuți certându-se pe ringul de dans la o nuntă de rang înalt, între momente pasionale. Se pare însă că Sophie nu a pierdut timp și a ieșit la o întâlnire cu Chris chiar săptămâna următoare.

Solistul Coldplay și-a petrecut vara la Londra, susținând mai multe concerte pe stadionul Wembley, parte din turneul Music of the Spheres.

În timp ce Sophie pare să fi depășit relația cu aristocratul, Perry nu a stat nici el pe loc. Surse citate de Daily Mail au povestit că moștenitorul domeniului Cowdray, din West Sussex, a fost văzut recent într-un club exclusivist din vestul Londrei, ținându-se de mână cu o „blondă înaltă”, care ar semăna izbitor, și amuzant, cu Sophie Turner.

Ads

Reprezentanții actriței nu au oferit comentarii în legătură cu aceste informații.

Sophie Turner, fană a trupei Coldplay

Ironia face ca Sophie să fie de mult timp fană a trupei Coldplay. Într-un clip din 2020, apărut în emisiunea Cup of Joe a fostului ei soț, Joe Jonas, aceasta a fost vizibil emoționată până la lacrimi în timp ce primea un mesaj video de ziua ei chiar de la Chris Martin.

În acel clip, Joe îi întinde telefonul, spunând: „Am pe cineva care vrea să-ți ureze la mulți ani.” Sophie reacționează șocată: „E Chris Martin!” Artistul îi transmitea atunci: „Sunt Chris de la Coldplay. În numele meu și al colegilor mei, cei mai frumoși, desigur, îți doresc o zi minunată, îți trimit toată dragostea mea și sper să ai parte de momente grozave.” La final, Chris a încheiat cu un zâmbet și un sărut trimis către cameră: „Mulțumesc că ești minunată. Pa!” Vizibil emoționată, Sophie a spus râzând: „Nu o să plâng în fața camerei!”, în timp ce își acoperea fața cu mâinile, iar Joe râdea alături de ea.

Ads

Sophie Turner și Joe Jonas s-au căsătorit în 2019 și au două fiice: Willa (4 ani) și Delphine (2 ani). Divorțul lor a fost finalizat în septembrie 2024, la puțin peste un an după ce Joe depusese actele de separare. Relația dintre Sophie și Perry Pearson a început în 2023 și, înainte de zvonurile despărțirii, cei doi fuseseră văzuți ultima dată împreună la festivalul Glastonbury, în iunie. În august, au apărut informații că Sophie ar fi creat un cont pe aplicația de dating exclusivistă Raya, însă în septembrie cei doi păreau din nou împreună, fiind fotografiați la un eveniment în Londra.

Ads