Sora vitregă a lui Barack Obama, rănită de gazele lacrimogene folosite de polițiștii din Kenya. Manifestanții se opun măririi taxelor FOTO VIDEO

Sora vitregă a fostul președinte SUA Barack Obama, Auma Obama, este unul dintre manifestanții afectați de gazele lacrimogene folosite de poliție pentru a dispersa protestul din fața Parlamentului de la Nairobi. Oamenii nu mai vor mărirea taxelor și au ieșit în stradă.

„Sunt aici pentru că… Uitați-vă la ce se întâmplă: tineri kenyeni manifestează pentru drepturile lor, cu steaguri. Nici măcar nu mai văd”, a spus Auma Obama, după care și-a acoperit ochii și a început să tușească din cauza gazelor lacrimogene, scrie hotnews.

BREAKING: Auma Obama is tear-gassed by Kenya police live on CNN as she joins peaceful protests against over-taxation pic.twitter.com/XLpsvLlDyz

🇺🇸🇰🇪 OBAMA’S HALF-SISTER TEAR-GASSED DURING KENYA PROTESTS

Kenyan activist Auma Obama:

"I'm here because - look at what's happening. Young Kenyans are demonstrating for their rights.

They're demonstrating with flags and banners. I can't even see anymore.

We are being… pic.twitter.com/lHHoIFOg0a