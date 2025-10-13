Surpriză la turneul din Japonia. Cine e viitoarea adversară a Soranei Cîrstea

Luni, 13 Octombrie 2025, ora 18:11
Surpriză la turneul din Japonia. Cine e viitoarea adversară a Soranei Cîrstea
Katie Boulter FOTO Instagram

Jucătoarea britanică de tenis Katie Boulter o va înfrunta pe românca Sorana Cîrstea în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a învins-o, luni, pe cehoaica Linda Noskova, a doua favorită, cu 7-6 (7/3), 6-3.

Boulter a dispus după o oră și 35 de minute de Noskova, care la începutul lunii juca finala turneului WTA 1.000 de la Beijing.

Sorana Cîrstea a învins-o, luni, pe japoneza Moyuka Uchijima cu 2-6, 6-4, 6-2, în primul tur.

Aceasta va fi prima confruntare dintre Cîrstea (35 ani, 51 WTA) și Boulter (29 ani, 59 WTA).

Ultimele două câștigătoare ale turneului de la Osaka s-au calificat și ele în optimi, olandeza Suzan Lamens (2024) și americanca Ashlyn Krueger (2023). Japoneza Nao Hibino, campioană la Osaka în 2019, a fost eliminată de sârboaica Olga Danilovic.

Principala favorită, Naomi Osaka, a debutat cu o victorie la Osaka, 6-0, 6-4 cu compatrioata Wakana Sonobe.

Rezultatele înregistrate luni în primul tur la Kinoshita Group Japan Open - Osaka (hard):

Naomi Osaka (Japonia/N.1) - Wakana Sonobe (Japonia) 6-0, 6-4

Suzan Lamens (Olanda) - Emiliana Arango (Columbia) 6-1, 6-2

Olga Danilovic (Serbia/N.6) - Nao Hibino (Japonia) 6-4, 1-6, 6-2

Ashlyn Krueger (SUA) - Maria Sakkari (Grecia) 2-6, 6-3, 6-4

Sorana Cîrstea (România) - Moyuka Uchijima (Japonia) 2-6, 6-4, 6-2

Katie Boulter (Marea Britanie) - Linda Noskova (Cehia/N.2) 7-6 (7/3), 6-3

Ce lovitură în circuitul ATP! Salt de 164 de locuri în clasament, după turneul carierei. L-a învins și pe Djokovic
Ce lovitură în circuitul ATP! Salt de 164 de locuri în clasament, după turneul carierei. L-a învins și pe Djokovic
Tenismanul monegasc Valentin Vacherot a reușit un salt impresionant de 164 de locuri, până pe poziția a 40-a, în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni, după...
Meci uriaș pentru jucătoarea din România. Ce s-a întâmplat după ce a pierdut primul set
Meci uriaș pentru jucătoarea din România. Ce s-a întâmplat după ce a pierdut primul set
Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 100 WTA, s-a calificat, duminică, în turul doi al calificărilor turneului de categorie WTA 250 Japan Open, de la Osaka. Ruse a trecut în primul tur...
