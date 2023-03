Sorana Cîrstea, locul 74 WTA, s-a calificat, vineri, în 16-imile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Miami, trecând în turul doi de favorita 3, sportiva franceză Caroline Garcia (4 WTA).

Cîrstea s-a impus cu scorul de 6-2, 6-3, într-o oră şi 17 minute.

Sorana Cîrstea a trecut de Caroline Garcia şi în urmă cu nouă zile, în optimile de la Indian Wells.

La Miami Open, românca o va întâlni în faza următoare pe sportiva din Cehia Karolina Muchova, numărul 55 mondial.

Prin calificarea în 16-imi, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 55.770 de dolari şi 65 de puncte.

Running it back 🔁@sorana_cirstea takes out No.5 seed Garcia 6-2, 6-3 in back-to-back tournaments and will now face Muchova in the third round. #MiamiOpen pic.twitter.com/qDwVeznfA7