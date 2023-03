Cui i-a mulțumit Sorana Cîrstea după una dintre cele mai frumoase victorii din cariera ei și ultimul punct al meciului VIDEO

Sorana Cîrstea a reușit o performanță extraordinară, calificându-se în sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells.

Sorana Cîrstea nu s-a speriat de adversara ei, Caroline Garcia (locul 5 mondial), pe care a învins-o în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 7-5. Durata totală a partidei: două ore și 23 de minute.

"Nu am câștigat niciodată împotriva ei până acum. Știam ca e agresivă, știam că e în formă înseamnă mult pentru mine că am reușit victoria.

Am avut un presezon bun, m-am antrenat alături de Thomas Johansson și rezultatele au venit.

Le mulțumesc mult fanilor români care au venit azi să mă susțină, a fost extraordinar să îi am alături, cu inimile lor mari".

Sorana, care a fost susțintă de mulți români la Indian Wells, va juca în turul următor fie cu liderul mondial Iga Swiatek, fie cu "românca" Emma Răducanu.

This was such a tight match but it was great to see Sori keep her composure and continue this great run she is having. Caroline never backed down, but neither did Sori and she is rewarded with a spot in the QF. Sorana Cirstea defeated Caroline Garcia 6-4, 4-6, 7-5. pic.twitter.com/9U8CC4sRk7