A căzut recordul Soranei Cîrstea din circuitul WTA. Ce s-a întâmplat la turneul din Texas

Recordul de cel mai lung meci al anului în circuitul WTA, pe care îl deținea românca Sorana Cîrstea, în confruntarea de la Dubai cu brazilianca Haddad Maia, a fost depășit marți la competiția de 250 de puncte de la Austin (Texas, SUA).

La turneul american, jucătoarea rusă Erika Andreeva a învins-o în trei seturi, 7-6 (7/4), 3-6, 7-6 (7/3), pe britanica Harriet Dart, meci care a durat 3 ore şi 32 de minute.

Anterior, cel mai lung meci al anului din circuitul feminin a fost cel de 3 ore şi 29 de minute în care Sorana Cîrstea a trecut de Beatriz Haddad Maia, în primul tur la Dubai, scor 4-6, 7-6 (7), 7-5.

