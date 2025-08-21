Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturi, înainte de US Open

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea o va înfrunta pe rusoaica Liudmila Samsonova în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce principala favorită a dispus, miercuri, de chinezoaica Yafan Wang, cu 6-2, 6-4, în optimi.

Sorana Cîrstea, locul 112 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland, înainte de US Open, ultimul Grand Slam al anului, care va începe săptămâna viitoare.

Cîrstea a învins-o uşor pe sportiva din Elveţia Jil Teichmann, numărul 85 mondial, scor 6-1, 6-1. Meciul a durat o oră şi un minut.

Prin calificarea în sferturi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 6.820 de dolari şi 54 de puncte.

