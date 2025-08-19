Sorana Cîrstea și-a aflat următoarea adversară. Românca are șansa revanșei

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea o va înfrunta pe elvețianca Jil Teichmann în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce sportiva din Țara Cantoanelor a dispus, luni, de franțuzoaica Lois Boisson cu 6-4, 1-6, 6-4.

Teichmann a avut nevoie de două ore și 20 de minute pentru a trece de a cincea favorită a turneului.

Teichmann (28 ani, 83 WTA), finalistă luna trecută la Iași, are 4-3 în meciurile directe cu Cîrstea (35 ani, 112 WTA), ultimul câștigându-l chiar la Baza Ciric, cu 6-4, 6-3, în semifinale. Elvețianca s-a impus și în precedenta lor confruntare din Ohio (Cincinnati), 6-2, 6-0, în 2021, în primul tur.

Rezultatele înregistrate luni în primul tur la Tennis in the Land powered by Rocket (hard):

Liudmila Samsonova (Rusia/N.1) - Caroline Dolehide (SUA) 6-4, 7-6 (7/2)

Yafan Wang (China) - Peyton Stearns (SUA) 6-4, 3-6, 6-3

Sorana Cîrstea (România) - Moyuka Uchijima (Japonia) 6-4, 6-1

Jil Teichmann (Elveția) - Lois Boisson (Franța/N.5) 6-4, 1-6, 6-4

Hailey Baptiste (SUA/N.8) - Gabriela Ruse (România) 6-2, 7-6 (7/2)

Elsa Jacquemot (Franța) - Lin Zhu (China) 6-3, 6-1

Katie Boulter (Marea Britanie/N.7) - Yue Yuan (China) 6-4, 6-3

Viktorija Golubic (Elveția) - Lucia Bronzetti (Italia) 6-1, 6-3

Talia Gibson (Australia) - Greet Minnen (Belgia) 7-6 (7/2), 6-4

Xinyu Wang (China/N.2) - Suzan Lamens (Olanda) 6-2, 6-7 (3/7), 6-2

