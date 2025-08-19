Sorana Cîrstea și-a aflat următoarea adversară. Românca are șansa revanșei

Marti, 19 August 2025, ora 14:04
Sorana Cîrstea și-a aflat următoarea adversară. Românca are șansa revanșei
Sorana Cîrstea FOTO X WTA

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea o va înfrunta pe elvețianca Jil Teichmann în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce sportiva din Țara Cantoanelor a dispus, luni, de franțuzoaica Lois Boisson cu 6-4, 1-6, 6-4.

Teichmann a avut nevoie de două ore și 20 de minute pentru a trece de a cincea favorită a turneului.

Teichmann (28 ani, 83 WTA), finalistă luna trecută la Iași, are 4-3 în meciurile directe cu Cîrstea (35 ani, 112 WTA), ultimul câștigându-l chiar la Baza Ciric, cu 6-4, 6-3, în semifinale. Elvețianca s-a impus și în precedenta lor confruntare din Ohio (Cincinnati), 6-2, 6-0, în 2021, în primul tur.

Rezultatele înregistrate luni în primul tur la Tennis in the Land powered by Rocket (hard):

Liudmila Samsonova (Rusia/N.1) - Caroline Dolehide (SUA) 6-4, 7-6 (7/2)

Yafan Wang (China) - Peyton Stearns (SUA) 6-4, 3-6, 6-3

Sorana Cîrstea (România) - Moyuka Uchijima (Japonia) 6-4, 6-1

Jil Teichmann (Elveția) - Lois Boisson (Franța/N.5) 6-4, 1-6, 6-4

Hailey Baptiste (SUA/N.8) - Gabriela Ruse (România) 6-2, 7-6 (7/2)

Elsa Jacquemot (Franța) - Lin Zhu (China) 6-3, 6-1

Katie Boulter (Marea Britanie/N.7) - Yue Yuan (China) 6-4, 6-3

Viktorija Golubic (Elveția) - Lucia Bronzetti (Italia) 6-1, 6-3

Talia Gibson (Australia) - Greet Minnen (Belgia) 7-6 (7/2), 6-4

Xinyu Wang (China/N.2) - Suzan Lamens (Olanda) 6-2, 6-7 (3/7), 6-2

Surprize mari la WTA Cleveland. Când joacă cele două românce de pe tablou
Trei capi de serie, australianca Maya Joint (3), rusoaica Anastasia Potapova (4) și britanica Sonay Kartal (6), au părăsit încă din prima rundă turneul de tenis WTA 250 de la Cleveland...
Calificare superbă pentru Sorana Cîrstea, care a învins o favorită la WTA Cleveland
Sorana Cîrstea, locul 138 WTA, a ajuns, duminică, pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland. Cîrstea, favorită 6, a trecut în ultimul tur al calificărilor de...
