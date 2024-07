Sorana Cîrstea a anunţat, joi seară, în social media, că are nevoie de o “perioadă mai lungă de pauză”, având probleme din cauza fasceitei plantare.

“În ultimele 5 luni am avut probleme cu fasceita plantară severă. Am făcut tot ce era posibil ca să joc şi să nu pierd turnee importante. Dar am ajuns la un punct în care durerea este insuportabilă, este foarte greu să mă antrenez şi singura soluţie rămasă este o perioadă mai lungă de pauză”, a notat Cîrstea pe Facebook.

“Nu ştim în acest moment cât timp va dura recuperarea, dar voi face tot posibilul pentru a reveni pe teren cât mai curând posibil”, a adăugat ea.

Sorana Cîrstea a jucat la 1 iulie în primul tur la Wimbledon, scor 6-3, 2-6, 0-6 cu britanica Sonay Kartal, locul 298 WTA.

Cîrstea este pe locul 31 în clasamentul mondial.

