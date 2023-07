Continuă atacurile la adresa Soranei Cîrstea: „Să se întoarcă în bucătărie”

Sorana Cîrstea e sub tirul opiniei publice FOTO facebook

Deși Sorana Cîrstea a precizat că n-a avut nici cea mai mică intenție de a aduce un afront comunității LGBT, postarea ei de pe instagram „Faceți bărbații din nou masculini, fetele din nou feminine și copiii din nou inocenți” stârnește în continuare valuri.

Jurnalista Shelby Weldon, de la publicația Outsports.com, a desființat-o pe Sorana într-un editorial cu titlul: „Sorana Cîrstea ar trebui să se întoarcă în bucătărie!”

Publicația amintită subliniază faptul că Sorana Cîrstea n-ar mai fi putut juca tenis profesionist dacă lumea s-ar întoarce la valorile tradiționale pe care le susține: „Jucătoarea română de tenis care a ajuns în turul al treilea la cel de-al 16-lea ei Wimbledon, a distribuit un mesaj pe Instagram anti-LGBTQ și plin de sexism. Pura banalitate a apelului ei de a reveni la un gen binar rigid, susținerea sloganului „faceți copiii din nou inocenți” este doar un ambalaj mai la modă al aceluiași bigotism secular care etichetează comunitatea LGBTQ+, și în special persoanele trans.

Îmbrățișarea de către Cîrstea a acestei ideologii nu este doar o parte integrantă a problemei mai ample și mult mai periculoase a transfobiei în sport și a modului în care se manifestă astăzi, ci o contradicție a existenței sportului feminin profesionist.

Cu doar o sută de ani în urmă, în anii 1920, așa cum subliniază Dr. Brenda Elsey și Dr. Joshua Nadel în cartea lor ‘Futbolera: A History of Women and Sports in Latin America’, sportul era considerat acceptabil pentru femei doar în măsura în care era legat de un ideal superficial de sănătate și frumusețe”, este o parte din textul, redat de prosport.ro, în care jurnaliștii americani o critică pe Sorana Cîrstea pentru viziunile și preferințele ei.

