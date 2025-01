Australian Open: s-a terminat meciul dintre Sorana Cîrstea și Elina Svitolina! Cel mai lung game a fost decisiv

Sorana Cîrstea, locul 72 WTA, a înfruntat-o, luni, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 29 mondial şi favorită 28, în primul tur al turneului de Grand Slam Australian Open.

Svitolina s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4, într-o oră şi jumătate.

În setul doi, la scorul de 4-4, pe serviciul Soranei Cîrstea, s-a disputat cel mai lung game, în care Svitolina a avut şapte mingi de break. Cîrstea a anulat şase, dar până la urmă a pierdut game-ul.

Pentru Sorana, a fost doar al doilea meci pe care l-a disputat după operația pe care a suferit-o în vara anului trecut.

Tot luni, Jaqueline Cristian, locul 85 WTA, va juca în primul tur în compania sportivei croate Petra Martic, locul 132 mondial, venită din postura de lucky-loser.

Premiul pentru primul tur este de 132.000 de dolari australieni şi zece puncte.

Sorana fought very hard against a very tough opponent in Svitolina. A super tough matchup for only her 2nd match in over 6 months. Sori played well, kept it close but wasnt able to get the win. Elina Svitolina defeated Sorana Cirstea 6-4, 6-4. pic.twitter.com/1txzrASyO4