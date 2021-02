Crescuta cu inghetata si nu o suporta pe Simona Halep inca de mica. Povestea Soranei Cirstea, romanca care a socat tenisul mondial cu gesturile sale

I have never seen a player request that their own coach get a warning. 😆😆😆 pic.twitter.com/iQ7GltdAtY - Philip T Boosey (@PhilipTBoosey) February 6, 2021

Romanca i-a cerut arbitrului de scaun sa-l pedepseasca pe tehnicianul sau, pentru ca ii dadea indicatii din tribune.Momentul oferit de Sorana Cirstea i-a lasat fara replica pe fanii tenisului."Nu s-a mai intamplat niciodata asa ceva", au spus toti la unison.Ajunsa la 30 de ani, sportiva din Romania inca spera inca sa faca un rezultat mare la un turneu de Grand Slam, lucru pe care l-a visat inca din perioada junioratului.La 19 ani, a obtinut si cel mai bun rezultat la un Grand Slam, sferturi de finala la Roland Garros.In 2013 a fost pe locul 21 in clasamentul WTA , cea mai buna pozitie din cariera.Crescuta la Targoviste, unde familia s-a mutat in primii ani de dupa Revolutie, Sorana Cirstea s-a apucat de tenis datorita mamei sale, care a indrumat-o spre sportul alb pentru ca ii placea foarte mult de Steffi Graf.Parintii au fost cei care au sustinut-o financiar. La fel ca si in cazul Simonei Halep, Sorana nu a beneficiat de niciun ajutor din partea statului roman.Familia a fost cea care a investit masiv in tanara sportiva.Tatal sau detinea la Targoviste o firma de distributie si una de inghetata. Asa ca Soranei nu i-a lipsit nimic.Ocupata mai tot timpul cu sportul, tenismena nu a avut probleme la scoala, unde chiar a excelat.La Bacalaureat a obtinut o medie de 9,80.Aceeasi generatie cu Simona Halep , Sorana Cirstea se cunoaste de mica cu tenismena din Constanta.Din anii junioratului a si pornit rivalitatea lor. Pe vremea aceea, se pare ca Sorana Cirstea era numarul 1 la nivel national, dar Simona Halep era foarte ambitioasa, muncitoare si voia sa castige mereu.Anii au trecut, iar singura care a avut o ascensiune fulminanta a fost sportiva din Constanta. Halep a ajuns si pe primul loc mondial, a castigat turnee de Grand Slam, lucruri care nu s-au intamplat in cariera Soranei Cirstea.Gurile rele din tenisul romanesc spun ca acum Sorana e indivioasa pe perfomantele Simonei Halep."Noi ne stim de la 8 ani. Dar nu am fost niciodata prietene apropiate. Suntem pur si simplu colege de breasla. Ca-n orice job, cu unii colegi ai o legatura mai profunda, cu altii nu.Nici cand eram copii nu eram foarte apropiate, pentru ca suntem doua persoane extrem de diferite. Nu exista doua persoane mai diferite decat noi doua.Cu toate astea, respect ceea ce a facut. Am vorbit intotdeauna extraordinar de frumos despre ea.Am zis intr-un interviu ca echipa Romaniei nu sta in Simona", spunea Sorana Cirstea la un moment dat, pentru site-ul mirceamester.ro.Tenismena din Targoviste vrea sa dea lovitura la Australian Open, unde in primul tur a demolat-o in doua seturi pe Patricia Tig CITESTE SI: Sorana Cirstea, victorie clara in duelul romancelor de la Australian Open. Cati bani a castigat pentru aceasta victorie