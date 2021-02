Sorana Cirstea, la capatul puterilor. "Ma simt stoarsa. Dupa doua saptamani de carantina, uite ca joc foarte bine"

Romanca a invins-o pe cehoaica Petra Kvitova in trei seturi, 6-4, 1-6, 6-1"Aveam incredere, sunt foarte fericita, am facut meciul perfect.Ideea este sa ma recuperez dupa acest efort. Am jucat doua ore pe aceasta caldura, ma simt stoarsa.Este impresionant ca dupa saptamani de carantina uite ca joc foarte bine. Asta ma suprinde si pe mine", a spus Sorana Cirstea la Eurosport.Sportiva din Romania va juca cu Marketa Vondroushova in turul 3 la Australian Open.CITESTE SI: