Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după a cincea înfrângere la rând cu Iga Swiatek

Autor: Teodor Serban
Joi, 14 August 2025, ora 10:20
258 citiri
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după a cincea înfrângere la rând cu Iga Swiatek
Sorana Cîrstea FOTO X @expandingmatter

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a pierdut miercuri, în optimile turneului de la Cincinnati Open, în faţa polonezei Iga Swiatek, şi a părăsit turneul american.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) a cedat în două seturi în faţa polonezei Iga Swiatek (24 de ani, locul 3 WTA), favorita numărul 3 a turneului WTA 1000 Cincinnati Open.

Swiatek s-a impus după o oră şi 35 minute de joc, cu 6-4, 6-3 şi s-a calificat în sferturi, acolo unde va înfrunta învingătoarea din meciul rusoaicelor Ekaterina Alexandrova – Anna Kalinskaya.

Swiatek (24 ani, 3 WTA) a câștigat toate cele cinci confruntări cu Cîrstea, românca reușind să câștige un singur set, la primul din aceste dueluri, în 2022, în optimi la Australian Open.

Românca s-a ales cu un cec de 56.678 de dolari și 120 de puncte WTA.

Sorana Cîrstea, meci de foc la Cincinnati în fața fostului lider mondial Iga Swiatek. Partida s-a încheiat în două seturi
Sorana Cîrstea, meci de foc la Cincinnati în fața fostului lider mondial Iga Swiatek. Partida s-a încheiat în două seturi
Sorana Cîrstea (35 ani, 138 WTA) a înfruntat-o pe poloneza Iga Swiatek în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari....
Sorana Cîrstea versus Iga Swiatek, sub amenințare de cod roșu. Marele pericol de la Cincinnati
Sorana Cîrstea versus Iga Swiatek, sub amenințare de cod roșu. Marele pericol de la Cincinnati
Sorana Cîrstea (35 ani, 138 WTA) o va înfrunta miercuri, 13 august, pe poloneza Iga Swiatek în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de...
#Sorana Cirstea, #bani, #Iga Swiatek, #infrangere, #wta cincinnati , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Marquinhos a mers la microfon si a avut un mesaj pentru Donnarumma, dupa ce PSG a luat Supercupa fara el
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Direct! Luis Enrique a spus-o pe fata, dupa ce PSG a revenit de la 0-2 cu Tottenham si a castigat Supercupa

Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după a cincea înfrângere la rând cu Iga Swiatek
  2. Antrenorul lui Drăgușin, după ce a pierdut trofeul: ”Operația a reușit, dar pacientul a murit”
  3. Mirel Rădoi, înaintea returului decisiv cu Trnava: ”Am face o mare greșeală”
  4. Cât trebuie să plătească fanii FCSB-ului pentru a vedea la TV meciul de azi din Kosovo
  5. Reacția lui Luis Enrique, după ce PSG a câștigat Supercupa Europei
  6. „Încă ne este foame. Vrem şi alte trofee”. Jucătorii de la PSG, amenințări după Supercupa Europei
  7. Principalul favorit pentru câștigarea Balonului de Aur, omul meciului la Supercupa Europei
  8. "Ăsta e PSG". Reacția căpitanului Supercampioanei Europei, după victoria în fața lui Tottenham
  9. Revenire spectaculoasă în Supercupa Europei. Ce a făcut Tottenham, fără Drăgușin, în fața lui PSG
  10. Echipa unui internațional român, exclusă din toate competițiile. Decizie-șoc în Franța