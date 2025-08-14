Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după a cincea înfrângere la rând cu Iga Swiatek

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a pierdut miercuri, în optimile turneului de la Cincinnati Open, în faţa polonezei Iga Swiatek, şi a părăsit turneul american.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) a cedat în două seturi în faţa polonezei Iga Swiatek (24 de ani, locul 3 WTA), favorita numărul 3 a turneului WTA 1000 Cincinnati Open.

Swiatek s-a impus după o oră şi 35 minute de joc, cu 6-4, 6-3 şi s-a calificat în sferturi, acolo unde va înfrunta învingătoarea din meciul rusoaicelor Ekaterina Alexandrova – Anna Kalinskaya.

Swiatek (24 ani, 3 WTA) a câștigat toate cele cinci confruntări cu Cîrstea, românca reușind să câștige un singur set, la primul din aceste dueluri, în 2022, în optimi la Australian Open.

Românca s-a ales cu un cec de 56.678 de dolari și 120 de puncte WTA.

