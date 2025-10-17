Osaka, tărâm românesc! Câți bani au câștigat româncele după calificarea în semifinale

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 11:26
124 citiri
Osaka, tărâm românesc! Câți bani au câștigat româncele după calificarea în semifinale
Sorana Cîrstea FOTO X Jose Morgado

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 51 WTA) continuă parcursul excelent din Japonia! Românca s-a impus cu 6-2, 2-6, 6-2 în fața elvețianei Viktorija Golubic (33 de ani, #60 WTA) și a obținut calificarea în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka.

În penultimul act, Sorana o va întâlni pe Leylah Fernandez (23 de ani, #27 WTA), favorita numărul 4 a competiției. Jucătoarea din Canada a trecut în „sferturi” de Rebecca Sramkova, scor 7-6 (2), 6-3.

Românca a început meciul în forță, cu un joc agresiv și precis, reușind să conducă cu 3-0 după doar 10 minute. Deși Golubic a încercat să revină, Sorana a închis primul set cu 6-2, controlând majoritatea schimburilor.

În setul secund, jocul s-a inversat. Cîrstea a comis mai multe erori neforțate, iar elvețianca a profitat, desprinzându-se rapid la 4-0 și câștigând setul cu același scor, 6-2.

Actul decisiv a fost însă la discreția româncei. Sorana a revenit la nivelul arătat în debutul partidei, a făcut două break-uri și a închis meciul după o oră și 50 de minute, cu 6-2 în setul al treilea.

Tot astăzi, Jaqueline Cristian ar fi trebuit să o înfrunte pe favorita principală Naomi Osaka, însă fosta campioană a fost nevoită să se retragă din cauza unor probleme medicale.

Astfel, Jaqueline avansează direct în semifinale și va juca împotriva câștigătoarei dintre Tereza Valentová (18 ani, #78 WTA) și Olga Danilovic (24 de ani, #49 WTA).

Semifinalele turneului de la Osaka:

Sorana Cîrstea vs Leylah Fernandez

Jaqueline Cristian vs învingătoarea dintre Tereza Valentová și Olga Danilovic

Premiul pentru participarea în semifinale este de 11.970 de dolari şi 98 de puncte.

Sorana Cîrstea, calificare superbă în semifinale. România are două jucătoare în careul de ași
Sorana Cîrstea, calificare superbă în semifinale. România are două jucătoare în careul de ași
Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari. Cîrstea a învins-o în sferturi pe...
Calificare superbă pentru Sorana Cîrstea, după o revenire de senzație a româncei
Calificare superbă pentru Sorana Cîrstea, după o revenire de senzație a româncei
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, luni, după ce a...
#Sorana Cirstea, #calificare, #semifinale, #Viktorija Golubic , #Sorana Cirstea
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Cel mai tare moment pe care-l poti vedea"! "Kiss cam-ul" s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depaseste orice imaginatie

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Osaka, tărâm românesc! Câți bani au câștigat româncele după calificarea în semifinale
  2. Andrei Rațiu și-a decis viitorul și semnează contractul care îl transformă în milionar
  3. Ion Țiriac acuză lăcomia jucătorilor: „S-a terminat cu sportul! Pierzi în primul tur și îți iei apartament”
  4. Sorana Cîrstea, calificare superbă în semifinale. România are două jucătoare în careul de ași
  5. România spulberă tot la Europene. Ambele echipe s-au calificat în sferturi
  6. Mărturie impresionantă a campionului: "Tatăl meu mi-a dat o bancnotă de zece dolari și mi-a spus că asta e tot"
  7. Robert Ilyeș, reacția serii după egalul cu CFR Cluj: "Cu primul tren la Budapesta!"
  8. Jaqueline Cristian e în semifinale! Ce s-a întâmplat cu adversara ei, Naomi Osaka
  9. Csikszereda a mai făcut o victimă: cum s-a terminat meciul cu CFR
  10. Schimbare istorică în tenisul mondial. Ce se va întâmpla după aproape 50 de ani