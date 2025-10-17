Osaka, tărâm românesc! Câți bani au câștigat româncele după calificarea în semifinale

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 51 WTA) continuă parcursul excelent din Japonia! Românca s-a impus cu 6-2, 2-6, 6-2 în fața elvețianei Viktorija Golubic (33 de ani, #60 WTA) și a obținut calificarea în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka.

În penultimul act, Sorana o va întâlni pe Leylah Fernandez (23 de ani, #27 WTA), favorita numărul 4 a competiției. Jucătoarea din Canada a trecut în „sferturi” de Rebecca Sramkova, scor 7-6 (2), 6-3.

Românca a început meciul în forță, cu un joc agresiv și precis, reușind să conducă cu 3-0 după doar 10 minute. Deși Golubic a încercat să revină, Sorana a închis primul set cu 6-2, controlând majoritatea schimburilor.

În setul secund, jocul s-a inversat. Cîrstea a comis mai multe erori neforțate, iar elvețianca a profitat, desprinzându-se rapid la 4-0 și câștigând setul cu același scor, 6-2.

Actul decisiv a fost însă la discreția româncei. Sorana a revenit la nivelul arătat în debutul partidei, a făcut două break-uri și a închis meciul după o oră și 50 de minute, cu 6-2 în setul al treilea.

Tot astăzi, Jaqueline Cristian ar fi trebuit să o înfrunte pe favorita principală Naomi Osaka, însă fosta campioană a fost nevoită să se retragă din cauza unor probleme medicale.

Astfel, Jaqueline avansează direct în semifinale și va juca împotriva câștigătoarei dintre Tereza Valentová (18 ani, #78 WTA) și Olga Danilovic (24 de ani, #49 WTA).

Semifinalele turneului de la Osaka:

Sorana Cîrstea vs Leylah Fernandez

Jaqueline Cristian vs învingătoarea dintre Tereza Valentová și Olga Danilovic

Premiul pentru participarea în semifinale este de 11.970 de dolari şi 98 de puncte.

