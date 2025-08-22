Victorie strălucită în fața principalei favorite! Jucătoarea din România e în semifinală la Cleveland

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, joi, după ce a învins-o pe principala favoritǎ a competiției, rusoaica Liudmila Samsonova, cu 6-4, 6-1.

Sorana Cîrstea își continuă parcursul excepțional de la Cleveland și se califică în semifinale! Românca a învins-o fără drept de apel pe rusoaica Liudmila Samsonova, cu 6-4, 6-1.

Ea a servit excelent, reușind șapte ași, a salvat singurul punct de break pe care l-a întâmpinat și a câștigat 25 din 32 de puncte pe primul serviciu (78,1%).

Cu această victorie, Cîrstea s-a calificat în semifinale, unde o va întâlni pe rusoaica Anastasia Zakharova (locul 100 WTA), calificată pe tabloul principal fără să joace sferturile, după abandonul germanei Lys.

Prin calificarea în semifinale, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 11.970 de dolari şi 98 de puncte.

Cîrstea (35 de ani, 112 WTA) va reveni în Top 100, fiind pe poziția 97-a în clasamentul live al ierarhiei feminine, care va fi actualizat luni.

