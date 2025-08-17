Calificare superbă pentru Sorana Cîrstea, care a învins o favorită la WTA Cleveland

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea, locul 138 WTA, a ajuns, duminică, pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland.

Cîrstea, favorită 6, a trecut în ultimul tur al calificărilor de favorita 2, sportiva elveţiană Rebeka Masarova, numărul 105 mondial, scor 6-2, 6-2. Meciul a durat o oră şi cinci minute.

Pentru parcursul în calficări, Sorana Cîrstea va primi 18 puncte WTA. De asemenea, ea şi-a asigurat 2.585 de dolari şi un punct WTA pentru primul tur pe tabloul principal.

A fost acceptată direct pe tabloul principal o altă româncă, Gabriela Ruse, locul 66 WTA. Ea o va înfrunta în primul tur pe favorita 8, sportiva americană Hailey Baptiste (51 WTA).

