Sorana Cîrstea, calificare superbă contra rivalei din Ungaria, cu o revenire uimitoare

Autor: Teodor Serban
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 10:51
Sorana Cîrstea, calificare superbă contra rivalei din Ungaria, cu o revenire uimitoare
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, marți, după ce a trecut de maghiara Dalma Galfi cu 7-5, 6-3.

Cîrstea (35 ani, 45 WTA), a șaptea favorită, a avut nevoie de o oră și 29 de minute pentru a câștiga primul său meci cu Galfi (27 ani, 96 WTA).

Galfi a condus cu 4-1 în primul set, dar Cîrstea a reușit să revină spectaculos, a egalat, 5-5, câștigând în prelungiri (7-5). În actul secund, Cîrstea a câștigat ultimele trei ghemuri.

Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 4.160 de dolari și 30 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe australianca Ajla Tomljanovic (32 ani, 86 WTA), victorioasă în primul tur în fața japonezei Momoko Kobori, cu 7-5, 6-2.

Tomljanovic conduce cu 3-2 în meciurile directe, reușind să se impună la ultima confruntare, în iunie, la Bad Homburg (iarbă), cu 6-2, 6-3, în primul tur al calificărilor.

