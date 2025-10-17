Sorana Cîrstea, calificare superbă în semifinale. România are două jucătoare în careul de ași

Autor: Teodor Serban
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 10:05
354 citiri
Sorana Cîrstea, calificare superbă în semifinale. România are două jucătoare în careul de ași
Sorana Cîrstea FOTO X WTA

Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.

Cîrstea a învins-o în sferturi pe Viktorija Golubic (Elveția, 60 WTA), scor 6-2, 2-6, 6-2, într-o oră şi 44 de minute.

În faza următoare, românca o va înfrunta pe canadianca Leylah Fernandez.

În semifinale este calificată şi Jaqueline Cristian, locul 47 WTA, care a beneficiat de retragerea favoritei principale, japoneza Naomi Osaka (16 WTA), din cauza unei accidentări la piciorul stâng.

În faza următoare, românca o va înfrunta pe câştigătoarea meciului Tereza Valentova (Cehia, 78 WTA) – Olga Danilovic (Serbia, 49 WTA, cap de serie 6).

Prin calificarea în semifinale, Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea şi-au asigurat premii de 11.970 de dolari şi 98 de puncte.

