Sorana Cîrstea, calificare superbă la WTA Cincinnati, cu o adversară mai bine cotată

Joi, 07 August 2025, ora 21:21
Sorana Cîrstea

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o joi pe croata Donna Vekic şi s-a calificat în turul secund al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) a avut nevoie de două ore şi 21 de minute pentru a dispune, în primul tur de la Cincinnati Open, de o jucătoare mai tânără şi clasată mult mai bine în ierarhia mondială, croata Donna Vekic (29 de ani, locul 53 WTA).

Sorana s-a impus în trei seturi, scor 6-1, 4-6, 6-3, şi o va înfrunta în turul al doilea de la turneul WTA 1000 Cincinnati Open pe poloneza Magdalena Frech (27 de ani, locul 25 WTA).

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse sunt celelalte două românce de pe tabloul principal.

