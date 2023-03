Ce-a spus Sorana Cîrstea despre România după calificarea în semifinale la WTA Miami: ”Am rămas fără cuvinte” VIDEO

Sorana Cîrstea, locul 74 WTA, s-a calificat, miercuri, în semifinalele turneului de categorie WTA 1000 Miami Open, trecând în sferturi de belarusa Arina Sabalenka, locul 2 mondial.

Românca s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4, după un meci în care a făcut doar nouă greşeli neforţate, în timp ce adversara sa a avut 21.

“Am rămas puţin fără cuvinte. Am intrat pe teren ştiind că va fi dificil. Sunt foarte bucuroasă de performanţa mea. Nu sunt definită de numere, încerc să rămân cu capul pe umeri şi să muncesc. A fost o atmosferă incredibilă.

M-am bucurat să văd steagurile României, suntem o țară mică. A fost o zi grozavă pentru mine. Le sunt recunoscătoare tuturor celor care au venit să mă susţină”, a spus Cîrstea în interviul de pe teren.

Here is Sorana Cirstea's on-court interview after defeating Aryna Sabalenka to make the SF in Miami. pic.twitter.com/862BKCib0R