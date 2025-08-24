Cristian Tudor Popescu a taxat afirmațiile Soranei Cîrstea: "Nu e prima dată când folosește acest clișeu mincinos"

Cristian Tudor Popescu a fost impresionat de victoria Soranei Cîrstea în finala de la Cleveland, dar a taxat declarațiile acesteia.

"Nu e prima dată când Sorana Cîrstea folosește propoziția Suntem o țară mică", punctează Cristian Tudor Popescu într-o postare pe Facebook.

CTP îi reproșează Soranei că deghizează un complex de superioritate într-unul de inferioritate.

"Mici și-ai dracului

Sorana Cîrstea a câștigat Turneul WTA 250 de la Cleveland. Bravo! La 35 de ani, Sorana arată cât de mult iubește tenisul și cât e dispusă încă să muncească pentru el, ca să-și pună în valoare talentul pe care i-l știm. De asemenea, Bravo! suporterilor care au strigat România! România! la meciurile ei, ducând numele țării peste mări. Sorana însă, a reacționat la aceste scandări spunând: Suntem o țară mică din Europa de Est, dar oriunde joc sunt români cu steaguri la meciuri.

Mai întâi, afirmația că România e o țară mică din Europa de Est este un fals. România e o țară mare în Europa de Est, are cu mult mai mulți locuitori decât Ungaria, Serbia sau Bulgaria, ca să nu mai vorbim de Cehia, Slovacia sau Slovenia. Este a 6-a țară ca populație a Uniunii Europene și a 12-a ca suprafață, din 27 de state. Tot pe locul 12 se afla România la sfârșitul lui 2022, ca mărime a economiei. Deci, care mică?

Nu e prima dată când Sorana Cîrstea folosește propoziția Suntem o țară mică. A mai făcut-o după rușinosul, dezonorantul pentru noi, meci de Fed Cup cu Anglia de la Constanța, din 2017, când căpitanul nejucător Ilie Năstase a fost eliminat de pe teren pentru insultele aduse arbitrului și jucătoarelor britanice. Sensul zicerii era că suntem o țărișoară, față de țăroaiele occidentale, și de-aia am fost sancționați, nu pentru măgăriile lui Năstase. Țărișoara e un cuvânt drag propagandei ceaușiste, ca și românașii. Aceste diminutive deghizează prost un complex de superioritate într-unul de inferioritate – suntem mici, noi, românii, dar ai dracului, de fapt suntem mai buni decât capitaliștii ăștia umflați cu pompa, îi batem.

Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românesc mincinos. Aș vrea să aud despre România (despre români) nu că e mică sau mare, ci că e o țară civilizată și inteligentă. Mai am însă de așteptat…", a scris Cristian Tudor Popescu.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a câștigat turneul WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, sâmbătă, după ce a învins-o în finală pe americanca Ann Li, cu 6-2, 6-4.

La 35 de ani, Cîrstea și-a trecut în palmares al treilea său titlu WTA la simplu, după cele obținute la Tașkent (2008) și Istanbul (2021). Românca, aflată pe locul 112 în lume, a pierdut finale la Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021).

Sorana Cîrstea, venită din calificări, s-a impus în finală după o oră și 24 de minute.

Românca a reușit cinci ghemuri consecutive în primul set, iar în actul secund a reușit la 1-1 break-ul care a făcut diferența. Cîrstea nu și-a pierdut serviciul în finală, Li ratând cele trei șanse de break.

Li (25 ani, 69 WTA) câștigase singura confruntare anterioară cu Cîrstea, în 2021, în sferturi la Melbourne 500 Grampians Trophy, cu 6-3, 6-1.

Pentru acest titlu, Cîrstea a fost premiată cu un cec de 36.300 de dolari și cu 268 de puncte WTA, iar Li s-a ales cu 21.484 de dolari și 163 de puncte.

Cîrstea va juca în primul tur la US Open contra jucătoarei argentiniene Solana Sierra.

