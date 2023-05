Discurs de mare campioană pentru Sorana Cîrstea după câștigarea trofeului. Cu ce i-a impresionat pe spanioli VIDEO

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a câştigat turneul WTA 125 de la Reus (Spania), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, după ce a învins-o pe americanca Elizabeth Mandlik în trei seturi, cu 6-1, 4-6, 7-6 (7/1), în finala desfăşurată duminică.

Cîrstea (33 ani, 44 WTA), a doua favorită a competiţiei, s-a impus după două ore şi 15 minute de joc.

Românca a dominat primul set, pe care l-a câştigat cu 6-1, în 27 de minute. Cîrstea a fost condusă cu 4-0 în actul secund, s-a apropiat la 4-5, după ce a salvat două mingi de set, dar a cedat cu 4-6. În decisiv, fiind fostei mare jucătoare Hanna Mandlikova (21 ani, 147 WTA) a condus cu 5-2, dar Cîrstea a reuşit egalarea, 5-5, salvând o minge de meci. Duelul a ajuns în tiebreak, unde Sorana s-a impus cu 7-1.

Cîrstea a fost recompensată pentru câştigarea trofeului cu 13.040 de euro şi 160 de puncte WTA.

La festivitatea de premiere, Sorana Cîrstea a ținut un speech de mare campioană, impresionându-i pe iberici cu spaniola perfectă pe care a vorbit-o.

Here is Sorana Cirstea's champion's speech where she got to show off her great Spanish skills. pic.twitter.com/TnlI7ASEpo