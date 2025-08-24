Sorana Cîrstea a explicat minunea din SUA: ”Aveam zero așteptări”. Românii s-au dezlănțuit în tribune

Sorana Cîrstea a declarat, sâmbătă seară, după ce a câştigat turneul de la Cleveland, că pentru ea a fost o săptămână specială, precizând că avea “zero aşteptări” şi că se bucură că a reuşit să rămână până la final.

“A fost o săptămână specială pentru mine. Am venit aici doar ca să joc câteva meciuri, aveam zero aşteptări. Am simţit energia încă de la primul meci, m-am simţit bine aici. Sunt bucuroasă că am reuşit să rămân cât mai mult posibil în acest oraş”, a spus Cîrstea.

Ea le-a mulţumit pentru susţinere românilor prezenţi la meciurile ei, moment în care ei au scandat: “România!”

Sorana Cîrstea, venită din calificări, a câştigat sâmbătă seara turneul WTA 250 Tennis in the Land Powered by Rocket, de la Cleveland, după ce a dispus în finală de americanca Ann Li.

Cîrstea (35 de ani, locul 112 WTA) a câştigat repede primul set al finalei cu americanca Ann Li (25 de ani, locul 69 WTA), impunându-se în 35 de minute cu 6-2. În setul al doilea, Sorana a condus cu 3-1 şi 4-2, iar la 5-3 a ratat trei mingi de meci, Ann Li apropiindu-se la 5-4. Sorana a câştigat pe propriul serviciu şi, după un meci de o oră şi 26 de minute, a cucerit trofeul (6-2, 6-4 în finală).

