Sorana Cîrstea a explicat minunea din SUA: ”Aveam zero așteptări”. Românii s-au dezlănțuit în tribune

Autor: Teodor Serban
Duminica, 24 August 2025, ora 09:29
958 citiri
Sorana Cîrstea a explicat minunea din SUA: ”Aveam zero așteptări”. Românii s-au dezlănțuit în tribune
Sorana Cîrstea FOTO X @TennisUpdates25

Sorana Cîrstea a declarat, sâmbătă seară, după ce a câştigat turneul de la Cleveland, că pentru ea a fost o săptămână specială, precizând că avea “zero aşteptări” şi că se bucură că a reuşit să rămână până la final.

“A fost o săptămână specială pentru mine. Am venit aici doar ca să joc câteva meciuri, aveam zero aşteptări. Am simţit energia încă de la primul meci, m-am simţit bine aici. Sunt bucuroasă că am reuşit să rămân cât mai mult posibil în acest oraş”, a spus Cîrstea.

Ea le-a mulţumit pentru susţinere românilor prezenţi la meciurile ei, moment în care ei au scandat: “România!”

Sorana Cîrstea, venită din calificări, a câştigat sâmbătă seara turneul WTA 250 Tennis in the Land Powered by Rocket, de la Cleveland, după ce a dispus în finală de americanca Ann Li.

Cîrstea (35 de ani, locul 112 WTA) a câştigat repede primul set al finalei cu americanca Ann Li (25 de ani, locul 69 WTA), impunându-se în 35 de minute cu 6-2. În setul al doilea, Sorana a condus cu 3-1 şi 4-2, iar la 5-3 a ratat trei mingi de meci, Ann Li apropiindu-se la 5-4. Sorana a câştigat pe propriul serviciu şi, după un meci de o oră şi 26 de minute, a cucerit trofeul (6-2, 6-4 în finală).

Surpriză în a doua semifinală. Cu cine va juca Sorana Cîrstea pentru trofeu în America
Surpriză în a doua semifinală. Cu cine va juca Sorana Cîrstea pentru trofeu în America
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, vineri, după ce a învins-o pe...
Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturi, înainte de US Open
Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturi, înainte de US Open
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea o va înfrunta pe rusoaica Liudmila Samsonova în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094...
#Sorana Cirstea, #wta cleveland, #minune, #SUA, #romani , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandari la Cleveland, in timpul ceremoniei Soranei Cirstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvant
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cum au numit olandezii prestatia lui Dennis Man, scos dupa 45 de minute la debutul pentru PSV

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alex Chipciu, o nouă lecție de viață: ”Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua...”
  2. Surpriză de proporții în prima etapă din Serie A. O nou-promovată a dat lovitura
  3. Sorana Cîrstea a explicat minunea din SUA: ”Aveam zero așteptări”. Românii s-au dezlănțuit în tribune
  4. ”Barbie” din echitație e salvatoarea de animale. Are acasă o mini-grădină zoologică
  5. Dinamo urcă pe loc de playoff. Cum s-a terminat derby-ul cu U Cluj
  6. Victorie uriașă pentru Sorana Cîrstea! A câștigat turneul american după o finală de vis
  7. Mircea Rednic, demolat! Scor neiertător, pe teren propriu
  8. Stanciu a debutat în Serie A. Cum s-a descurcat
  9. Dennis Man, titular la PSV în Eredivisie. Cum s-a descurcat la debut
  10. Bornă uriașă bifată de Cristiano Ronaldo. Niciun alt fotbalist nu a mai reușit asta