Fantastic! Sorana Cîrstea face minuni la Montreal. Urmează meciul cu Iga Swiatek

Autor: Teodor Serban
Luni, 11 August 2025, ora 22:46
383 citiri
Fantastic! Sorana Cîrstea face minuni la Montreal. Urmează meciul cu Iga Swiatek
Sorana Cîrstea FOTO X WTA

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o luni pe chinezoaica Yue Yuan şi s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 Cincinnati Open.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) a reuşit să o învingă pe chinezoaica Yue Yuan (26 de ani, locul 98 WTA) în şaisprezecimile turneului feminin de la Cincinnati. Sorana s-a impus după două ore şi 51 de minute, câştigând în trei seturi, scor 6 (2)-7, 6-4, 6-4.

Yuan a avut probleme medicale, a condus în decisiv cu 2-0, apoi Sorana a luat cinci game-uri la rând, pentru ca Yuan să câştige alte două.

În cele din urmă românca a câştigat decisivul şi o va înfrunta în optimi pe poloneza Iga Swiatek, favorita numărul 3 a turneului şi fostă lider al clasamentului feminin.

În primele două tururi, Cîrstea a obținut victorii surprinzătoare, cu adversare mult mai bine cotate, Donna Vekic și Magdalena Frech.

Premieră mondială în fotbal. Meciul Barcelonei, mutat pe un alt continent
Premieră mondială în fotbal. Meciul Barcelonei, mutat pe un alt continent
Federaţia Spaniolă de Fotbal a aprobat luni un plan prin care meciul Villarreal – FC Barcelona, din etapa a 17-a a campionatului spaniol, va fi mutat la Miami, în Statele Unite. Meciul ar...
Vestea proastă primită de PSG pentru meciul din Supercupa Europei
Vestea proastă primită de PSG pentru meciul din Supercupa Europei
Internaționalul portughez Joao Neves, mijlocașul echipei Paris Saint-Germain, va rata Supercupa Europei la fotbal, împotriva formației Tottenham Hotspur, din cauza unei suspendări, anunță...
#Sorana Cirstea, #montreal, #wta, #minune, #meci, #Iga Swiatek , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca sa dea gol in Portugalia!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotarat! Georgina Rodriguez a facut anuntul cel mare
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fantastic! Sorana Cîrstea face minuni la Montreal. Urmează meciul cu Iga Swiatek
  2. Cristiano Ronaldo s-a decis, după 8 ani de relație! Anunțul făcut de modelul Georgina Rodriguez FOTO
  3. Derapaj sexist în Liga 1. Ce a spus Bogdan Andone, după ce a pierdut cu Botoșani
  4. Meci nebun la Botoșani. Cum s-a descurcat FC Argeș, pe terenul moldovenilor
  5. Premieră mondială în fotbal. Meciul Barcelonei, mutat pe un alt continent
  6. Șucu a răspuns amenințărilor lui Iorgulescu: „Păi, ce fac? Mă duc pe câmpie?”
  7. Radu Drăgușin, despre cel mai greu moment al carierei: ”Am ştiut de la început că e ceva serios”
  8. ”E un cameleon”. Ce spune presa din Belgia despre Mircea Rednic și echipa sa
  9. Președintele din Liga 1 care este gata să îi ia locul lui Gino Iorgulescu la conducerea LPF
  10. Transfer de răsunet: Coman va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...