Fantastic! Sorana Cîrstea e în sferturi, după o victorie memorabilă

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 12:38
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, miercuri, după ce a învins-o pe australianca Ajla Tomljanovic cu 4-6, 6-4, 6-3.

Cîrstea (35 ani, 45 WTA), a șaptea favorită, s-a impus după două ore și 21 de minute.

Românca a reușit să încheie conturile la a cincea sa minge de meci, încheind cu 13 ași, în timp ce Tomljanovic (32 ani, 86 WTA) a comis 7 duble greșeli. Ambele jucătoare ș-au creat 13 șanse de break, dar Cîrstea a fructificat 5, în timp ce Tomljanovic a transformat 4.

Tomljanovic și Cîrstea sunt acum la egalitate, 3-3, în meciurile directe, după ce australianca a reușit să se impună în precedenta lor confruntare, în iunie, la Bad Homburg (iarbă), cu 6-2, 6-3, în primul tur al calificărilor.

Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 6.815 de dolari și 54 de puncte WTA, urmând să joace în sferturi cu învingătoarea dintre canadianca Leylah Fernandez (a doua favorită) și germanca Eva Lys.

