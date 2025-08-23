Sorana, impecabilă! Jucătoarea de tenis s-a calificat în finală după o nouă victorie strălucită

Sorana, impecabilă! Jucătoarea de tenis s-a calificat în finală după o nouă victorie strălucită
Sorana Cîrstea FOTO X Jose Morgado

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, vineri, după ce a învins-o pe rusoaica Anastasia Zaharova, cu 6-1, 7-5.

Cîrstea (35 de ani, 112 WTA), venită din calificări, s-a impus după o oră și 18 minute.

Românca a dominat primul set, pe care și l-a adjudecat cu un sec 6-1, dar în actul secund a fost nevoită să revină de la 2-4.

Cîrstea a avut 5 ași și 5 duble greșeli, în timp ce Zaharova (23 de ani, 100 WTA) a comis 6 duble greșeli.

În finală, românca o va înfrunta pe Ann Li (SUA), care a trecut în semifinale de Xinyu Wang (China), scor 6-3, 5-7, 6-4.

Pentru Cîrstea este a șaptea finală WTA din carieră, ea având două titluri, obținute la Tașkent (2008) și Istanbul (2021). A pierdut finale la Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021).

