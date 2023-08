Gestul Soranei Cîrstea care nu-i va pica bine Serenei Williams FOTO

Aflată la US Open pentru ultimul Grand Slam al anului, tenismena Sorana Cîrstea a comis un gest care cu siguranță nu e pe placul celebrei Serena Williams.

Astfel, cu toate că Serena Williams este cea mai bună jucătoare de tenis din Era Open, cu 23 de titluri de Grand Slam, Sorana Cîrstea e de altă părere.

Românca s-a fotografiat la New York lângă o inscripție cu numele germancei Steffi Graf (22 de tiluri de Grand Slam), de cinci ori câștigătoare la US Open, ”Sori” adăugând pe poză textul „The GOAT” (Greatest of All Time – Cea mai bună din toate timpurile).

