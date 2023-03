Cele șase victorii magice ale Soranei Cîrstea: urmează o a șaptea cu Iga Swiatek?

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală de la Indian Wells, după ce a învins-o pe Caroline Garcia, locul 5 WTA, scor 6-4, 4-6, 7-5.

Sorana va juca în sferturi împotriva polonezi Iga Swiatek, numărul unu WTA, care le-a învins în rundele precedente pe "româncele" Bianca Andreescu și Emma Răducanu.

Ținând cont de locurile ocupate în clasament, duelul Swiatek - Sorana ar fi cel mai dezechilibrat.

Iată cum arată tabloul sferturilor de finală de la Indian Wells:

Iga Swiatek (1 WTA) - Sorana Cîrstea (83 WTA)

Elena Rybakina (10 WTA) - Karolina Muchova (76 WTA)

Maria Sakkari (7 WTA) - Petra Kvitova (15 WTA)

Aryna Sabalenka (2 WTA) - Cori Gafuff (6 WTA)

Victoria Soranei Cîrstea împotriva lui Caroline Garcia a fost a șasea împotriva unei jucătoare din Top 5. Ideal ar fi să vină și o a șaptea, contra Igăi Swiatek.

1988 - Sorana Cirstea has won her 6th career match against a top-5 player and the first since Beijing 2017 versus Karolina Pliskova, 1988 days ago. Return.#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/hPka0NzMet