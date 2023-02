Imagini unice cu Sorana Cîrstea vorbind în limba arabă. Românca e ca acasă în Emirate VIDEO

Tenismena Sorana Cîrstea (32 de ani, 61 WTA) se pregătește în aceste zile pentru seria de trei turnee asiatice, Abu Dhabi, Doha și Dubai, primul urmând să aibă loc săptămâna viitoare.

Ca o prefață a turneului Mubadala de la Abu Dhabi (6-12 februarie), organizatorii au invitat-o pe româncă să promoveze competiția și vânzarea de bilete cu două discursuri, separate, unul în lima engleză și unul chiar în arabă, românca descurcându-se minunat.

Sorana Cîrstea e familiarizată de mult timp cu acest spațiu, ea având rezidență în Emiratele Arabe Unite.

Sorana Cirstea says she is excited to be playing at thr @MubadalaADOpen starting February 6th. And she also does her best to say it in Arabic as well in the 2nd video. pic.twitter.com/XvLPpbXln0