Autor: Teodor Serban
Duminica, 24 August 2025, ora 13:51
197 citiri
Sorana Cîrstea nu l-a uitat pe Țiriac junior după victoria fenomenală. Ce mesaj i-a transmis
Sorana Cîrstea și Ion Alexandru Țiriac FOTO X @kenmckinnon13

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a câștigat turneul WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, sâmbătă, după ce a învins-o în finală pe americanca Ann Li, cu 6-2, 6-4.

La 35 de ani, Cîrstea și-a trecut în palmares al treilea său titlu WTA la simplu, după cele obținute la Tașkent (2008) și Istanbul (2021). Românca, aflată pe locul 112 în lume, a pierdut finale la Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021).

Sorana Cîrstea, venită din calificări, s-a impus în finală după o oră și 24 de minute.

Românca a reușit cinci ghemuri consecutive în primul set, iar în actul secund a reușit la 1-1 break-ul care a făcut diferența. Cîrstea nu și-a pierdut serviciul în finală, Li ratând cele trei șanse de break.

"Vă sunt recunoscătoare că sunteți aici, știu că și voi ați depus efort, așa că vă mulțumesc din suflet. Vreau să-i mulțumesc și familiei mele care este acasă, știu că s-au uitat la meci.

Vreau să le transmit îmbrățișări, atât lor, cât și familiei prietenului meu, știu că și ei au avut multe emoții. Acest trofeu este pentru voi", a spus Sorana Cîrstea la final, gândindu-se și la iubitul Ion Alexandru Țiriac, fiul lui Ion Țiriac.

Li (25 ani, 69 WTA) câștigase singura confruntare anterioară cu Cîrstea, în 2021, în sferturi la Melbourne 500 Grampians Trophy, cu 6-3, 6-1.

Pentru acest titlu, Cîrstea a fost premiată cu un cec de 36.300 de dolari și cu 268 de puncte WTA, iar Li s-a ales cu 21.484 de dolari și 163 de puncte.

