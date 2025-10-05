Româncele și-au aflat adversarele la ultimul mare turneu WTA al anului

Autor: Teodor Serban
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 14:04
266 citiri
Sorana Cîrstea FOTO X @TennisChannel

Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, o va întâlni pe letona Jelena Ostapenko, locul 24 mondial, în primul tur la turneul WTA 1000 de la Wuhan, ultimul mare turneu al anului.

În cazul în care trece de Ostapenko, Sorana va evolua învingătoarea meciului dintre americanca Emma Navarro, favorită 14, şi chinezoaica Shuai Zhang, beneficiara unui wild card.

Cealaltă jucătoare din România prezentă pe tabloul principal la Wuhan, Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, va evolua cu americanca McCartney Kessler, locul 39 WTA.

Dacă trece de Kessler, Cristian va evolua în turul doi cu favorita 8, kazaha Elena Rîbakina.

Turneul de la Wuhan este dotat cu premii totale de 3,654,963 de dolari.

