Urcări spectaculoase în Top 50 WTA pentru Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian. Româncele au jucat în semifinale la Osaka

Autor: Teodor Serban
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 09:29
259 citiri
Sorana Cîrstea FOTO X WTA

Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 42, după o urcare de cinci poziţii, cu 1.294 puncte.

Sorana Cîrstea a urcat şase locuri şi a revenit în Top 50, fiind pe 45, cu 1.243 puncte.

Atât Sorana, cât şi Jaqueline au jucat săptămâna trecută în semifinale la turneul de la Osaka.

În Top 100 se află şi Gabriela Ruse, care se menţine pe 99, cu 757 puncte.

Anca Todoni a coborât un loc şi se află pe 119, cu 646 puncte, în timp ce Irina Begu se menţine pe 123, cu 634 puncte.

Arina Sabalenka din Belarus este în continuare lider, cu 10.390 puncte, iar poloneza Iga Swiatek este pe 2, cu 8..703 puncte.

Coco Gauff (SUA) ocupă locul 3, cu 7.863 puncte.

Top 5 este completat de americanca Amanda Anisimova, cu 5.914 puncte şi o altă americancă Jessica Pegula, cu 5.183 puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 54, în coborâre un loc, cu 1.514 puncte.

