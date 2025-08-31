Sorana Cîrstea, jefuită la New York. Românca a rămas fără trofeu: ”Să mi-l dați înapoi!”

Duminica, 31 August 2025, ora 11:25
Sorana Cîrstea, jefuită la New York. Românca a rămas fără trofeu: ”Să mi-l dați înapoi!”
Sorana Cîrstea FOTO X @TennisUpdates25

Tenismena Sorana Cîrstea, aflată la US Open, a anunțat în mediul online că a fost jefuită, din camera de hotel de la New York dispărându-i trofeul cucerit în urmă cu o săptămână la Cleveland.

Sorana Cîrstea a câștigat trofeul de la Cleveland pe 23 iulie, după ce în finală a învins-o pe Ann Li (25 de ani, 69 WTA) scor 6-2, 6-4.

”Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 de la @thefiftysonesta, vă rog să mi-l dați înapoi! Nu are valoare materială, ci doar valoare sentimentală! Voi fi foarte recunoscătoare. Mulțumesc!”, a scris Sorana Cîrstea în secțiunea InstaStory de pe Instagram.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 71 WTA) a fost eliminată de Karolina Muchová (29 de ani, 13 WTA) în runda a doua de la US Open.

Sportiva din Cehia s-a impus după aproape trei ore cu 7-6, 6-7, 6-4.

Cîrstea, care anul trecut nu a participat la US Open, din cauza unei accidentări, și-a asigurat un cec de 154.000 de dolari și 70 de puncte WTA.

