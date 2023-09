Lovitura pe care Sorana Cîrstea o poate da la finalul anului. Ar fi cea mai mare din cariera ei

Sorana Cîrstea a încheiat parcursul bun de la US Open, unde a fost eliminată în sferturile de finală, 0-6 și 3-6 cu Karolina Muchova, dar mai poate bifa în acest an o performanță spectaculoasă pentru cariera ei.

Românca are șanse mari să termine între primele 20 de jucătoare ale lumii, dacă lucrurile merg în direcția bună și în perioada următoare.

Anul trecut, Sorana Cîrstea a încheiat sezonul pe 13 septembrie, după ce a pierdut în primul tur la WTA 125 București. Ea a revenit pe teren abia în ianuarie, la Adelaide, ceea ce înseamnă că în perioada următoare nu va avea niciun punct de apărat.

În aceste condiții, toate punctele pe care le va câștiga la turneele viitoare vor fi un plus peste cele 1760 pe care le are în acest moment, după eliminarea de la US Open.

Pentru Sorana acesta este un avantaj major față de alte competitoare, care în mod normal o va ajuta să urce în ierarhia mondială câteva locuri bune, putând termina chiar în Top 20 WTA.

• Cea mai bună clasare a Soranei este locul 21 mondial, poziție pe care s-a aflat în august 2009.

După eliminarea de la US Open, Sorana a dezvăluit ce urmează pentru ea. "Voi veni acasă câteva zile, iar apoi voi juca la 4 turnee din China și la Cluj-Napoca. Sezonul nu s-a încheiat aici, sper să iau tot ce a fost pozitiv în acest turneu și să continui să urc și pe final de sezon", a declarat Sorana.

Conform programului WTA, Sorana va juca la Tokyo, Beijing, unul dintre turneele de la Zhengzou, Seul sau Hong Kong și apoi acasă, la Cluj Napoca. Cel mai probabil apoi va lua vacanță, deoarece turneele din lunile noiembrie și decembrie sunt în America de Sud și au nivel 125 WTA, adică bani și puncte puține.

Cu o prestație bună, în principal, la Tokyo (470 puncte – câștigătoare, 305-puncte – finală, 185 – semifinală, 100 – sfert de finală, 55 - turul II) și Beijing (1000 puncte – câștigătoare, 650 -puncte – finală, 390 – semifinală, 215 – sfert de finală, 120 - turul II) și cu rezultate și mai bune la turneele de nivel 250 WTA (280 puncte – câștigătoare, 180 -puncte – finală, 110 – semifinală, 60 – sfert de finală, 30 - turul II), Sorana poate câștiga puncte frumoase.

Poate da lovitura la Trannsylvania Open

Un atu pentru ea va fi prezența la turneul de la Cluj, Trannsylvania Open, unde, cu siguranță, va fi una dintre favorite. Cu puțin noroc și evoluții bune, Linette, Azarenka, Svitolina, Alexandrova, Vekic, Alexandrova, Haddad și Zheng (dacă pierde în semifinale la US Open) sau măcar o parte dintre ele ar putea fi depășite de Sorana, astfel încât românca să termine anul 2023 între primele 20 de jucătoare ale lumii.

Din urmă este destul de puțin probabil să vină cineva cu un salt spectaculos. Rusoaica Potapova, cea care e pe locul 267 WTA, imediat după Sorana, are 1615 puncte (145 mai puțin decât Cîrstea) și are de apărat 151 de puncte, ceea ce face ca diferența reală să fie de aproape 300 de puncte, greu de recuperat pentru o jucătoare care nu e chiar de top.

Turneele viitoare

25 septembrie - WTA Tokyo 500

30 septembrie – WTA Beijing 1000

9 octombrie – WTA Zhengzou 500

9 octombrie - WTA Seul 250

9 octombrie - WTA Hong Kong 250

16 octombrie – WTA Trannsylvania 250

WTA Live Ranking – după locul 15

16. Jelena Ostapenko 2450

17. Ludmila Samsonova 2415

18. Veronika Kudermetova 2250

19. Ekaterina Alexandrova 2250

20. Beatriz Maia Haddad 2220

21. Donna Vekic 2125

22. Qinwen Zheng 2123

23. Viktoria Azarenka 2065

24. Magda Linette 1816

25. Elina Svitolina 1809

26. Sorana Cîrstea 1760

Câte puncte au de apărat concurentele Soranei

Samsonova 576

Alexandrova 496

Kudermetova 485

Vekic 451

Zheng 373

Azarenka 351

Ostapenko 287

Linette 243

Haddad 222

Svitolina - nimic

