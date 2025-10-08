Sorana Cîrstea, meci memorabil la Wuhan, cu o revenire spectaculoasă a româncei

Sorana Cîrstea, locul 58 WTA, a fost eliminată, miercuri, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 Wuhan Open, cu premii totale de 3,6 milioane de dolari.

Cîrstea a fost învinsă de sportiva chineză Shuai Zhang, numărul 142 mondial, scor 6-4, 3-6, 6-4. Meciul a durat două ore şi un minut.

Setul decisiv a fost unul dramatic, Sorana Cîrstea revenind spectaculos de la 0-5 la 4-5, însă chinezoaica a avut forța de a închide meciul.

Pentru participarea în runda secundă, românca a obţinut 23.450 de dolari şi 65 de puncte.

La turneul de la Wuhan va evolua în turul secund și Jaqueline Cristian, contra kazahei Elena Rîbakina.

