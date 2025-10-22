Modul neașteptat în care Sorana Cîrstea a respins invitația de a juca pentru România

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 18:56
477 citiri
Modul neașteptat în care Sorana Cîrstea a respins invitația de a juca pentru România
Sorana Cîrstea FOTO Instagram Sorana Cirstea

Federația Română de Tenis (FRT) a anunțat, vineri, lotul care va reprezenta România în play-off-ul pentru calificarea la turneul final al Cupei Billie Jean King 2026, programat între 14 și 16 noiembrie, la Gorzow Wielkopolski, în Polonia.

Echipa României are o componență inedită, cu Gabriela Ruse, cu tânăra Mara Gae și ''veterana'' Monica Niculescu, dar și cu debutantele Gabriela Lee și Ruxandra Bertea, sub îndrumarea antrenoarelor Alexandra Dulgheru și Alina Tecșor.

Partidele se vor disputa în sală, pe hard, într-o Grupă B care mai include Polonia și Noua Zeelandă.

Sub comanda căpitanului Horia Tecău, România a reușit în 2024 o performanță notabilă, calificându-se la turneul final al competiției de la Malaga, unde a fost eliminată în optimi de finală de Japonia, cu scorul de 1-2.

Grupa din Polonia reprezintă debutul Alexandrei Dulgheru la reprezentativa feminină a României.

Aceasta a încercat s-o convingă și pe Sorana Cîrstea să revină după 7 ani la echipa națională, dar s-a lovit de un refuz neașteptat, prin modul în care s-a produs.

Astfel, Dulgheru a declarat la DigiSport că Sorana Cîrstea nici nu a răspuns la invitație, precizând faptul că jucătoarea a citit mesajul, conform Fanatik.ro.

România are nevoie de mai mulți muncitori străini. Patronatele cer creșterea numărului de astfel de lucrători pentru 2026
România are nevoie de mai mulți muncitori străini. Patronatele cer creșterea numărului de astfel de lucrători pentru 2026
Ajustarea contingentului de lucrători străini pentru 2026, în funcție de cererea reală din piață și introducerea unor mecanisme flexibile, reprezintă pași esențiali pentru menținerea...
România își digitalizează sănătatea. Toate bolile transmisibile, într-un registru electronic unic
România își digitalizează sănătatea. Toate bolile transmisibile, într-un registru electronic unic
Dosarele din unităţile sanitare ce cuprind date referitoare la bolile transmisibile vor fi centralizate cu ajutorul unei aplicaţii informatice speciale, Registrul Unic de Boli Transmisibile,...
#Sorana Cirstea, #Romania, #bjk cup, #Alexandra Dulgheru , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
David Beckham, acuzat direct ca si-a inselat sotia! Victoria a rupt tacerea
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
MApN i-a spus clar lui Gigi Becali: platesti 11,4 milioane de dolari si cumperi Steaua! Raspunsul omului de afaceri

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Modul neașteptat în care Sorana Cîrstea a respins invitația de a juca pentru România
  2. Antrenorul FCSB-ului n-a mai rezistat: ”Poți fi dat în judecată!”
  3. Dramă la Manchester City. A murit la 35 de ani, înaintea meciului din Liga Campionilor
  4. Victorie importantă pentru FCSB, într-o competiție europeană. Campioana României, peste cea a Croației
  5. Cristi Chivu reușește acolo unde Mircea Lucescu a dat chix: "Bravo lui!"
  6. Dennis Man recunoaște: ”Cea mai frumoasă noapte din viața mea”
  7. Se pun în vânzare biletele la meciul care poate califica România la Campionatul Mondial
  8. Imagini fierbinți cu lidera mondială și cea mai bună prietenă din WTA: ”Te iubesc!” FOTO
  9. Dennis Man intră în istoria românilor din Liga Campionilor. De la Mutu nu s-a mai întâmplat asta
  10. Cristi Chivu, pus în încurcătură: ”Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român...”