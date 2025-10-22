Modul neașteptat în care Sorana Cîrstea a respins invitația de a juca pentru România

Federația Română de Tenis (FRT) a anunțat, vineri, lotul care va reprezenta România în play-off-ul pentru calificarea la turneul final al Cupei Billie Jean King 2026, programat între 14 și 16 noiembrie, la Gorzow Wielkopolski, în Polonia.

Echipa României are o componență inedită, cu Gabriela Ruse, cu tânăra Mara Gae și ''veterana'' Monica Niculescu, dar și cu debutantele Gabriela Lee și Ruxandra Bertea, sub îndrumarea antrenoarelor Alexandra Dulgheru și Alina Tecșor.

Partidele se vor disputa în sală, pe hard, într-o Grupă B care mai include Polonia și Noua Zeelandă.

Sub comanda căpitanului Horia Tecău, România a reușit în 2024 o performanță notabilă, calificându-se la turneul final al competiției de la Malaga, unde a fost eliminată în optimi de finală de Japonia, cu scorul de 1-2.

Grupa din Polonia reprezintă debutul Alexandrei Dulgheru la reprezentativa feminină a României.

Aceasta a încercat s-o convingă și pe Sorana Cîrstea să revină după 7 ani la echipa națională, dar s-a lovit de un refuz neașteptat, prin modul în care s-a produs.

Astfel, Dulgheru a declarat la DigiSport că Sorana Cîrstea nici nu a răspuns la invitație, precizând faptul că jucătoarea a citit mesajul, conform Fanatik.ro.

