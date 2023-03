Performanță de excepție pentru Sorana Cîrstea. Românca a făcut ”dubla” Indian Wells - Miami. Cu cine va juca în sferturi

Sorana Cîrstea, locul 74 WTA, s-a calificat în sferturile de finală de la Miami Open, după ce a învins-o pe sportiva cehă Marketa Vondrousova, locul 103 WTA, scor 7-6 (3), 6-4.

Sorana s-a impus în primul set la tie-break 7-6 (3), după 55 de minute de joc, iar în setul doi s-a impus cu 6-4, după 40 de minute.

În sferturi, Sorana Cîrstea va evolua contra învingătoarei din meciul dintre belarusa Arina Sabalenka, locul 2 mondial şi principala favorită, şi sportiva cehă Barbora Krejcikova, locul 16 mondial.

Premiul pentru accederea în sferturi este de 184.465 de dolari şi 215 puncte WTA.

În primul turneu din seria Double Sunshine, cel de la Indian Wells, Cîrstea a ajuns tot în sferturi, unde a fost întrecută de numărul 1 mondial, poloneza Iga Swiatek.

YET to drop a set 🔥@sorana_cirstea takes out Vondrousova 7-6 (3), 6-4 to reach her first quarterfinal in Miami where she will face either Krejcikova or Sabalenka...#MiamiOpen pic.twitter.com/WM02HKNgEP