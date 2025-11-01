Răsturnare de situație. Ce se întâmplă cu cariera Soranei Cîrstea: ”Nu mă așteptam”

Autor: Teodor Serban
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 12:55
149 citiri
Răsturnare de situație. Ce se întâmplă cu cariera Soranei Cîrstea: ”Nu mă așteptam”
Sorana Cîrstea FOTO Instagram Sorana Cirstea

După ultimul său turneu din 2025, la Hong Kong, Sorana Cîrstea (numărul 45 mondial) a declarat că nu-și va încheia cariera, așa cum se gândise la începutul anului.

„Tot ce fac, fac cu dragoste, pasiune și cu toată inima. La începutul anului, credeam că acesta va fi ultimul meu sezon, însă datorită modului în care am evoluat, voi juca și în 2026”, a spus jucătoarea de 35 de ani, conform South China Morning Post.

„Nu știam cum voi reveni după accidentare și nu mă așteptam să joc la acest nivel, mai ales în ultima parte a sezonului. Sunt plăcut surprinsă, însă știu că am muncit din greu și e minunat că totul merge strună”, a adăugat Cîrstea.

Sorana Cîrstea, locul 45 WTA şi cap de serie 7, a fost eliminată, vineri, de sportiva canadiană Leylah Fernandez, favorită 2, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 Hong Kong Open.

Fernandez s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4, într-o oră şi 44 de minute.

Cîrstea şi Fernandez au mai fost adversare o dată, în semifinale la Osaka, în urmă cu nici două săptămâni. Atunci a câştigat tot Fernandez (6-1, 2-6, 6-4), care ulterior a obţinut şi trofeul.

#Sorana Cirstea, #wta, #cariera, #retragere , #stiri Sorana Cirstea
