Reacție oficială după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în camera de hotel: ”Nu te putem lăsa!”

Autor: Teodor Serban
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 11:29
601 citiri
Reacție oficială după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în camera de hotel: ”Nu te putem lăsa!”
Sorana Cîrstea FOTO X CirsteaFC

Sorana Cîrstea a anunţat în weekend că trofeul primit după ce a câştigat turneul de la Cleveland i-a fost furat din camera de hotel de la New York, unde era cazată pentru US Open.

„Cine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 a hotelului Fifty Sonesta, vă rog să mi-l înapoiaţi”, a scris jucătoarea clasată pe locul 71 mondial

„Nu are nicio valoare materială, ci doar sentimentală”, a adăugat Sorana.

La câteva ore după ce totul a devenit public, organizatorii turneului de la Cleveland au reacţionat:

„Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu!”, a precizat Tennis in the Land într-un story pe Instagram, adăugând că furnizorul trofeelor se va ocupa de această prolemă.

Acest trofeu era primul turneu WTA câştigat de jucătoare din 2021.

Sorana Cîrstea, jefuită la New York. Românca a rămas fără trofeu: ”Să mi-l dați înapoi!”
Sorana Cîrstea, jefuită la New York. Românca a rămas fără trofeu: ”Să mi-l dați înapoi!”
Tenismena Sorana Cîrstea, aflată la US Open, a anunțat în mediul online că a fost jefuită, din camera de hotel de la New York dispărându-i trofeul cucerit în urmă cu o săptămână la...
Reacția organizatorilor turneului de la Cleveland, după ce Soranei Cîrstea i-a fost furat trofeul: „Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu!”
Reacția organizatorilor turneului de la Cleveland, după ce Soranei Cîrstea i-a fost furat trofeul: „Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu!”
Sorana Cîrstea a anunțat în weekend că trofeul primit după ce a câștigat turneul de la Cleveland i-a fost furat din camera de hotel de la New York, unde era cazată pentru US Open....
#Sorana Cirstea, #reactie, #Cleveland, #trofeu, #jaf , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali nu s-a abtinut: era IN DIRECT si a dezvaluit ce i-a zis Mihai Popescu despre sotia sa
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Decizia luata de americani, dupa ce Sorana Cirstea a fost jefuita la New York

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Meci nebun la US Open. Barbora Krejcikova și Taylor Townsend au stat peste trei ore pe teren. Câștigătoarea a salvat opt mingi de meci
  2. Lionel Messi a pierdut trofeul. Inter Miami, umilită în finală
  3. Oficial: Dinamo l-a prezentat pe puștiul pe care Hagi l-a vândut în Premier League. „Regele” a încasat o avere pe el
  4. Reacția organizatorilor turneului de la Cleveland, după ce Soranei Cîrstea i-a fost furat trofeul: „Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu!”
  5. Târnovanu l-a făcut praf pe arbitrul Colțescu, după CFR - FCSB 2-2: "Să mă ierte Dumnezeu! Nu există așa ceva."
  6. Presa din Italia nu l-a iertat pe Stanciu, după prestația din meciul cu Juventus: „Dezamăgitor. N-a fost niciodată în joc.”
  7. Reacție oficială după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în camera de hotel: ”Nu te putem lăsa!”
  8. Becali vrea să îl retragă pe Vlad Chiricheș: „Gata, îl scoatem din lot! O să rămână în club.”
  9. ”Popovici a scris din nou istorie!” Performanța românului, după medalia de la Mondiale
  10. Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. S-a supărat pe jucătorul ce a renunțat la ortodoxie: „Nu mai pot eu de religia lor”