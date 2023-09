Cum i-a cucerit Sorana Cîrstea pe americani. Declarația pentru care a fost aplaudată în urale

Sorana Cîrstea a avut parte de un meci de gală în turul al treilea la US Open, unde a întâlnit una dintre marile favorite, kazaha Elena Rybakina, locul 4 mondial.

Românca a făcut un meci excelent și a câștigat cu 6-3, 6-7, 6-4, după două ore și 48 de minute.

La final, Sorana a fost aplaudată la scenă deschisă după o declarație dată pe terenul de joc.

"Joc de mulți ani, dar niciodată în fața unui public atât de frumos. Știu că e miezul nopții și vă mulțumesc. Am pierdut de două ori în fața ei, dar am jucat excepțional. Este un moment incredibil pentru mine. Toată lumea joacă bine la acest nivel și eu cred în mine. Rybakina este o jucătoare minunată, dar este săptămâna mea. Aici este un loc magic pentru mine. Energia din arenă e tot ce am nevoie", a declarat Sorana în uralele americanilor.

În optimile de finală, Sorana Cîrstea va evolua contra elvețiencei Belinda Bencic.

