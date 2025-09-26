Sorana Cîrstea și-a reîntâlnit ”coșmarul”. Cum s-a terminat meciul din China

Autor: Teodor Serban
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 17:54
518 citiri
Sorana Cîrstea și-a reîntâlnit ”coșmarul”. Cum s-a terminat meciul din China
Sorana Cîrstea FOTO X @WTA

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (64 WTA) a fost eliminată vineri, în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Beijing (China), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari, după ce s-a înclinat în două seturi, 6-2, 6-3, în fața cehoaicei Karolina Muchova (15 WTA, favorită nr. 13).

Muchova, care la finalul lunii trecute o învingea pe Cîrstea în turul al doilea la US Open cu 7-6 (7/0), 6-7 (3/7), 6-4 s-a impus acum după o partidă care a durat mai puțin de o oră și jumătate, ea reușind un singur as, fără a comite vreo dublă greșeală, românca având patru ași și făcând trei duble greșeli. Cehoaica are 7-1 în meciurile directe cu Sorana Cîrstea.

În runda următoare, Karolina Muchova o va întâlni pe Paula Badosa (Spania, 18 WTA, favorită nr. 18).

Așa cum se știe, românca Gabriela Ruse (98 WTA), calificată și ea în runda a doua a turneului din capitala Chinei, o va înfrunta sâmbătă pe americanca Emma Navarro (17 WTA, favorită nr. 16).

Rezultate de vineri din turul al doilea:

Jasmine Paolini (Italia/N.6) - Anastasija Sevastova (Letonia) 6-1, 6-3

Sofia Kenin (SUA/N.27) - Polina Kudermetova (Rusia) 6-4, 6-2

Veronika Kudermetova (Rusia/N.24) - Anna Bondar (Ungaria) 7-5, 6-3

Marie Bouzkova (Cehia) - Magda Linette (Polonia/N.33) 7-5, 7-5

Paula Badosa (Spania/N.18) - Antonia Ruzic (Croația) 6-3, 7-6 (7/2)

Amanda Anisimova (SUA/N.3) - Katie Boulter (Marea Britanie) 6-1, 6-3

Elena Rîbakina (Kazahstan/N.8) - Caty McNally (SUA) 7-5, 4-6, 6-3

Eva Lys (Germania) - Iva Jovic (SUA/N.32) 6-3, 4-6, 7-5

McCartney Kessler (SUA) - Elise Mertens (Belgia/N.20) 6-2, 6-4

Barbora Krejcikova (Cehia) - Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.9) 7-5, 6-2

Leylah Fernandez (Canada/N.25) - Maria Sakkari (Grecia) 6-2, 6-0

Coco Gauff (SUA/N.2) - Kamilla Rahimova (Rusia) 6-4, 6-0

Karolina Muchova (Cehia/N.13) - Sorana Cîrstea (România) 6-2, 6-3

Jaqueline Cristian, eliminare usturătoare la WTA Beijing
Jaqueline Cristian, eliminare usturătoare la WTA Beijing
Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de...
”S-a săturat de teatrul românilor!” Reacție dură a presei din Olanda după meciul cu FCSB
”S-a săturat de teatrul românilor!” Reacție dură a presei din Olanda după meciul cu FCSB
FCSB a învins formația olandeză Go Ahead Eagles, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul De Adelaarshorst din Deventer, în prima etapă a competiției de fotbal Europa League....
#Sorana Cirstea, #wta beijing, #cosmar, #meci , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nebunie! Ce a facut Alex Mitrita in China, dupa ce s-a retras de la nationala Romaniei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Un singur roman a remarcat UEFA, dupa prima etapa de Europa League! N-a avut loc la nationala

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Nu e ca și cum ai merge la Auchan”. Luis Enrique, declarație surprinzătoare despre transferurile făcute de PSG
  2. Tragere la sorți infernală în Cupa României. Meciuri de foc în grupe pentru FCSB, Rapid și Dinamo
  3. Sorana Cîrstea și-a reîntâlnit ”coșmarul”. Cum s-a terminat meciul din China
  4. Antrenorul Rapidului, către jucători: ”Să nu se mai întâmple niciodată”
  5. Computerul a reacționat la victoria FCSB-ului din Europa League. Care sunt acum șansele de calificare
  6. Șoc la echipa lui Ianis Hagi. Fotbalistul a fost interzis 20 de ani, după ce și-a filmat partenera celebră pe ascuns
  7. Mihai Rotaru a amenințat și a jignit un jurnalist: "Vin după tine, homosexualule!"
  8. Competiția care va aduna peste 12.000 de sportivi din peste 70 de țări la București
  9. Concordia Chiajna are un nou antrenor. Nicolae Dică, înlocuit de un alt atacant legendar care a scris istoria în Ghencea
  10. Comentatorul TV care l-a înfruntat pe Gigi Becali: "Aveți și un spital, așa faceți și acolo?"