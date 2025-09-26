Sorana Cîrstea și-a reîntâlnit ”coșmarul”. Cum s-a terminat meciul din China

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (64 WTA) a fost eliminată vineri, în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Beijing (China), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari, după ce s-a înclinat în două seturi, 6-2, 6-3, în fața cehoaicei Karolina Muchova (15 WTA, favorită nr. 13).

Muchova, care la finalul lunii trecute o învingea pe Cîrstea în turul al doilea la US Open cu 7-6 (7/0), 6-7 (3/7), 6-4 s-a impus acum după o partidă care a durat mai puțin de o oră și jumătate, ea reușind un singur as, fără a comite vreo dublă greșeală, românca având patru ași și făcând trei duble greșeli. Cehoaica are 7-1 în meciurile directe cu Sorana Cîrstea.

În runda următoare, Karolina Muchova o va întâlni pe Paula Badosa (Spania, 18 WTA, favorită nr. 18).

Așa cum se știe, românca Gabriela Ruse (98 WTA), calificată și ea în runda a doua a turneului din capitala Chinei, o va înfrunta sâmbătă pe americanca Emma Navarro (17 WTA, favorită nr. 16).

Rezultate de vineri din turul al doilea:

Jasmine Paolini (Italia/N.6) - Anastasija Sevastova (Letonia) 6-1, 6-3

Sofia Kenin (SUA/N.27) - Polina Kudermetova (Rusia) 6-4, 6-2

Veronika Kudermetova (Rusia/N.24) - Anna Bondar (Ungaria) 7-5, 6-3

Marie Bouzkova (Cehia) - Magda Linette (Polonia/N.33) 7-5, 7-5

Paula Badosa (Spania/N.18) - Antonia Ruzic (Croația) 6-3, 7-6 (7/2)

Amanda Anisimova (SUA/N.3) - Katie Boulter (Marea Britanie) 6-1, 6-3

Elena Rîbakina (Kazahstan/N.8) - Caty McNally (SUA) 7-5, 4-6, 6-3

Eva Lys (Germania) - Iva Jovic (SUA/N.32) 6-3, 4-6, 7-5

McCartney Kessler (SUA) - Elise Mertens (Belgia/N.20) 6-2, 6-4

Barbora Krejcikova (Cehia) - Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.9) 7-5, 6-2

Leylah Fernandez (Canada/N.25) - Maria Sakkari (Grecia) 6-2, 6-0

Coco Gauff (SUA/N.2) - Kamilla Rahimova (Rusia) 6-4, 6-0

Karolina Muchova (Cehia/N.13) - Sorana Cîrstea (România) 6-2, 6-3

