Cand si la ce ora joaca Sorana Cirstea in optimi la Roland Garros

Romanca va lupta pentru un loc in sferturi cu Tamara Zidansek (23 de ani, 85 WTA ).Meciul va avea loc duminica,6 iunie 2021, la ora 12:00, ora Romaniei.Daca va trece de Zidanek, Sorana Cirstea va juca in sferturi cu invingatoare dintre Marketa Vondrousova (21 de ani, locul 21 WTA) - Paula Badosa (23 de ani, 35 WTA).Pentru calificarea in optimi, tenismena noastra a castigat aproape 200 000 de euro.Meciul Soranei din optimi poate fi urmarit Live pe Ziare.com, duminica,6 iunie 2021, de la ora 12:00